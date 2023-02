Nikki Haley entre dans la course à la présidence en tant que premier challenger de Trump pour l’investiture républicaine

Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice des Nations unies, a annoncé mardi qu’elle entrait dans la course présidentielle de 2024, faisant d’elle la première républicaine à défier son ancien patron et ex-président Donald Trump pour l’investiture républicaine.

Haley, 51 ans, a creusé la différence d’âge entre le président Joe Biden, 80 ans, et son challenger Trump, qui a 76 ans. Bien que Biden n’ait pas officiellement annoncé sa candidature, il devrait le faire dans les semaines à venir.

“Les républicains ont perdu le vote populaire dans sept des huit dernières élections présidentielles. Cela doit changer”, a déclaré Haley dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. Elle a appelé à une nouvelle génération de dirigeants, affirmant que le bilan de Biden était “épouvantable” et que “l’establishment de Washington nous a échoué encore et encore”.

En annonçant sa course un jour avant le lancement officiel de sa campagne à Charleston, en Caroline du Sud, Haley a appelé à la responsabilité fiscale et à la sécurisation des frontières.

Haley rassemble une équipe pour explorer une course potentielle depuis des semaines, malgré les affirmations précédentes selon lesquelles elle ne se présenterait pas si Trump décidait de lancer sa troisième campagne pour la Maison Blanche.

Elle entre dans la course derrière Trump et d’autres candidats potentiels dans les sondages publics.

Un sondage Morning Consult sur Mardi, par exemple, montre que Trump est soutenu par 47% des électeurs primaires républicains, tandis que seulement 3% des répondants ont déclaré qu’ils choisiraient Haley. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui devrait largement entrer dans la course, a 31% du soutien du GOP tandis que l’ancien vice-président de Trump, Mike Pence, qui a également fait allusion à une éventuelle course, a 7% des voix.

L’un des opposants républicains les plus farouches de Trump à la Chambre des États-Unis, l’ancienne représentante Liz Cheney, R-Wyo., Est au coude à coude avec Haley avec 3% des voix. Aucun de ces défis potentiels n’a officiellement annoncé une course.

Née et élevée en Caroline du Sud, Haley a noté comment ses parents indiens la rendaient “différente” de la plupart des autres Américains, ce qui l’obligeait plutôt à rechercher des similitudes avec d’autres personnes. Elle a reconnu la profonde fracture politique ainsi que les tensions raciales et socio-économiques dans le pays en ce moment, affirmant qu’elle avait vu et entendu des atrocités à l’étranger qui soulignent les libertés dont jouissent les Américains.

“J’ai vu le mal”, dit-elle. En Chine, les dirigeants commettent un génocide tandis que le gouvernement iranien assassine des personnes qui contestent sa politique, a-t-elle déclaré. “Même dans nos pires jours, nous sommes bénis de vivre en Amérique”, a-t-elle déclaré.

La rancœur politique aux États-Unis est considérée comme une vulnérabilité par beaucoup au pays et à l’étranger, a-t-elle déclaré.

“La gauche socialiste voit une opportunité de réécrire l’histoire. La Chine et la Russie sont en marche. Ils pensent tous que nous pouvons être victimes d’intimidation, de coups de pied”, a-t-elle déclaré. “Tu devrais le savoir sur moi, je ne supporte pas les intimidateurs et quand tu recules, ça leur fait plus mal si tu portes des talons.”

L’annonce très attendue de Haley ne fait d’elle que la deuxième candidate dans ce qui est susceptible de devenir un vaste champ primaire républicain. Parmi les autres noms du GOP qui font l’objet d’un buzz présidentiel, citons DeSantis, Pence, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo et le sénateur Ted Cruz du Texas.

Mais pour l’instant, Haley est la seule rivale de Trump, ce qui la place dans une position potentiellement délicate car elle a changé d’attitude envers l’ancien président à la suite de l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021 par une foule de ses partisans.

L’émeute, qui a été alimentée par de fausses allégations de fraude électorale que Trump avait claironnées, a perturbé le transfert de pouvoir à Biden. Peu de temps après l’attaque, Haley a déclaré qu’elle était “dégoûtée” par ce que Trump avait fait.

Mais comme d’autres républicains, elle est revenue à une vision plus positive de Trump, qui reste très populaire auprès d’une grande partie de la base du GOP.