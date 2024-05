Elle a tiré l’obus non pas le long de la frontière de Gaza, au sud, mais près de la frontière nord d’Israël avec le Liban, avec lequel Israël est également en conflit de longue date. Elle a également visité un kibboutz où des Israéliens ont été tués le 7 octobre, et ses remarques publiques se sont concentrées sur Gaza.

Son voyage comprenait des rencontres avec Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, ainsi qu’avec Yoav Gallant, le ministre de la Défense du pays, et Benny Gantz, membre du cabinet de guerre.

Le message de Mme Haley sur l’obus d’artillerie a suscité les dénonciations de certains commentateurs, dont l’auteur et chroniqueur Wajahat Ali, qui a déclaré dans une vidéo sur TikTok: « Si vous pensez que Biden et les Démocrates sont terribles à Gaza – je pense qu’ils ont été terribles – sachez simplement que les Républicains seront bien pires, et je vous donne Nikki Haley. »

Dans un entretien Publié mardi par le journal Israel Hayom, qui appartient à la donatrice républicaine Miriam Adelson, Mme Haley a déclaré qu’Israël n’avait rien fait de mal dans son invasion et ses bombardements de Gaza depuis que le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes. Et elle a déclaré que les États-Unis devraient continuer à le soutenir sans condition.