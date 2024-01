Nikki Haley dynamise ses partisans avant la primaire du New Hampshire

EXETER, NH – Le départ du gouverneur de Floride Ron DeSantis de la course présidentielle du GOP enflamme Nikki Haley et ses partisans.

Le dernier événement de la journée de Haley – un rassemblement dans un auditorium de lycée avec l’animatrice de télévision Judge Judy – a eu lieu plusieurs heures après la sortie de DeSantis.

« Peux-tu entendre ce son ? » » demanda Haley alors qu’elle commençait ses remarques. “C’est le bruit d’une course à deux.”

L’annonce de DeSantis ne fera peut-être pas grand-chose pour bouleverser la concurrence ; le soutien à l’homme politique républicain dans le New Hampshire était inférieur à 10 %. Mais l’échec de sa campagne a dynamisé les partisans de Haley deux jours avant la primaire du 23 janvier.

Elle est désormais la dernière candidate face à l’ancien président Donald Trump dans la course à l’investiture du GOP.

« S’il vous plaît, New Hampshire. Utilisez votre cerveau et votre cœur’

Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, a réchauffé la foule. La campagne de Haley a jeté des T-shirts. Un jeune supporter de Haley sautait d’un côté à l’autre sur scène au son de la chanson “Holding out for a Hero”.

L’animatrice de télévision de jour Judith Sheindlin, 81 ans, communément connue sous le nom de Judge Judy, est montée sur scène et a qualifié Haley de star.

“Je ne suis pas ici pour dénigrer la concurrence, même si j’en suis parfaitement capable”, a déclaré Sheindlin sous les applaudissements. “Il suffit de dire que lorsque vous apprenez à un enfant à ne pas mettre la main sur une flamme, vous le faites parce que vous savez qu’il va se brûler. Eh bien, nous nous sommes brûlés.”

Un membre du public a interrompu les remarques en criant à Sheindlin : « Envoyez Trump en prison ».

Sheindlin, qui a soutenu Haley plus tôt ce mois-ci, a voyagé dimanche de Floride pour renforcer Haley à Exeter.

“S’il vous plaît, New Hampshire. Utilisez votre cerveau et votre cœur”, a-t-elle dit. “Ramenez-la à la maison mardi.”

Le couple a partagé un câlin avant que Sheindlin ne quitte la scène.

“Est-ce vraiment cool d’avoir le soutien de la juge Judy ? C’est vraiment le cas”, a déclaré Haley. “C’est une pionnière. Elle est dure. Elle dit des vérités dures. Elle ne mâche pas ses mots.”

Sheindlin à propos de Haley : “Le chaos ne la suit pas”

Dans une interview avant l’événement, Sheindlin a déclaré à USA TODAY qu’elle avait contacté Haley il y a près d’un an, alors que l’ancien ambassadeur de l’ONU n’était encore qu’un candidat à la présidence.

Sheindlin dit qu’elle a contacté Haley à l’époque parce qu’elle était impressionnée par elle et voulait mieux la connaître.

“Elle est à la hauteur, elle est posée, elle a une expérience de direction, elle a une gravité internationale et le chaos ne la suit pas. Et elle est cognitivement ensemble”, a-t-elle déclaré.

Haley est « totalement concentrée » sur son travail, a-t-elle déclaré. “Trump est traduit devant un tribunal civil et un tribunal pénal. Financièrement, il risque des centaines de millions de dollars de pénalités. Il est chaotique. Maintenant, il peut prospérer grâce à cela – le pays a besoin d’un leader de niveau.”

“Je vais battre Donald Trump et Joe Biden”

Trump courtisait les électeurs lors de son propre événement à l’Opéra de Rochester. Il s’est montré élogieux lors du rassemblement de son nouveau parrain.

“Il a mené une très bonne campagne. Je vais vous le dire : ce n’est pas facile”, a déclaré Trump à propos de DeSantis. “Tu penses que c’est facile de faire ce genre de choses, ce n’est pas facile.”

Trump n’était pas aussi gentil avec Haley. Pour la deuxième nuit consécutive, il lui a parlé de la sécurité des frontières, de la politique commerciale avec la Chine et du fait qu’elle faisait appel aux électeurs indépendants du New Hampshire.

Samedi soir, il a amené le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, sur scène avec lui à Manchester, dans le New Hampshire. McMaster a déclaré lors de l’événement que la « grande majorité » des habitants de l’État d’origine de Haley veulent Trump.

Haley a riposté dimanche soir.

« Que dites-vous du fait que le gouverneur de Caroline du Sud est venu dans le New Hampshire pour faire campagne contre vous ? Et je dirais, vous voulez dire le gars que j’ai battu lorsque je me suis présenté comme gouverneur ? dit-elle en applaudissant. “Ouais, c’est ce que je pensais.”

Dan Holmes, 51 ans, résident de Madbury, a déclaré que Haley avait fait preuve d’un “bon caractère” tout au long de la campagne et que toute sa famille la soutenait. Le départ de DeSantis devrait l’aider mardi, a déclaré l’employé de l’entreprise de logiciels.

“Cela réduira un peu le champ”, a ajouté Holmes. “Il ne prenait pas de l’ampleur dans cet Etat. C’est un Etat extrêmement important pour démontrer vos capacités en tant que candidat. Pour montrer que vous pouvez développer une relation avec les électeurs. Et il n’a pas vraiment montré beaucoup de capacités dans ce domaine.”

Haley a prononcé de longues remarques sur la sécurité nationale à Exeter, à la place de son traditionnel discours de souche, promettant de récupérer les terres que les entreprises chinoises ont achetées aux États-Unis et de mettre fin aux relations commerciales normales jusqu’à ce que le gouvernement de Xi Jinping « arrête d’assassiner les Américains ».

“Ne laissez pas Biden vous dire que la Chine est un concurrent”, a-t-elle déclaré. “Ils ne nous ont jamais vu comme un concurrent : ils nous ont toujours vu comme un ennemi. Nous devons commencer à les regarder comme ils nous regardent.”

Haley a été interrompue à un moment donné par un manifestant qui brandissait une pancarte jaune la qualifiant de « trahison du pétrole ». Elle a dit à Exeter, comme elle l’a fait lors d’un événement précédent du New Hampshirequ’elle est « toujours heureuse de voir un manifestant » parce que son mari déployé, Michael, et d’autres militaires risquent leur vie pour leur liberté d’expression.

“Je vais battre Donald Trump et Joe Biden”, a-t-elle promis. “Nous pouvons le faire. Ensemble, nous pouvons le faire.”

