Nikki Haley donne une touche de politique étrangère à sa campagne dans l’Iowa

INDIANOLA, Iowa — Pour l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley, tous les types de questions méritent des réponses en matière de politique étrangère.

Interrogée samedi par un habitant de l’Iowa sur le contrôle des prix dans le secteur des soins de santé, Haley a répondu en notant : « À l’heure actuelle, notre gouvernement fédéral obtient notre amoxicilline de Chine. »

La Chine a également figuré en bonne place lors d’une table ronde que Haley, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, a organisée vendredi à Grand Mound avec les dirigeants agricoles locaux.

« Notre travail consiste à nous assurer que nous sommes dominants en matière d’agriculture afin que la Chine dépende toujours de l’Amérique pour son alimentation », a déclaré Haley dans son discours d’ouverture.

Et lorsque Dennis Campbell, un agriculteur de l’Iowa, a dit à Haley qu’il s’inquiétait du grand gouvernement et du scepticisme à l’égard du capitalisme, elle a rappelé son passage à l’ONU.

« Je me trouvais au pont Simón Bolívar, entre la Colombie et le Venezuela. Et j’ai vu des milliers de Vénézuéliens marcher sous le soleil brûlant pendant des heures, tenant leurs enfants dans leurs bras pour obtenir le seul repas qu’ils pourraient avoir ce jour-là », a déclaré Haley.

« Vous regardez les ressources dont disposait le Venezuela et votre capacité à réussir. Et parce que cette dérive du socialisme alimentait ce système, ils devaient littéralement mendier pour leur prochain repas », a-t-elle poursuivi.

Les électeurs ont remarqué la campagne de Haley centrée sur la politique étrangère.

« Toutes les publicités que je vois à votre sujet concernent votre politique étrangère », a déclaré à Haley l’électeur Jim Barton, originaire de Caroline du Sud vivant maintenant dans l’Iowa. « Mais vous avez été le meilleur gouverneur que nous ayons jamais eu en Caroline du Sud », a-t-il ajouté, exhortant Haley à se concentrer davantage sur son bilan là-bas.

Le fait que Haley s’appuie sur son expérience en politique étrangère s’inscrit dans un thème de campagne plus large. Elle parle constamment sur la piste de privilégier une approche directe avec la Chine. Comme la campagne l’a déjà dit, Haley vise à être « le pire cauchemar de la Chine ».

Se concentrer là-dessus pourrait s’avérer un pari, les électeurs étant davantage concentrés sur les questions intérieures. Les sondages de sortie des sondages de NBC News pour les élections de mi-mandat de 2022 ont montré que l’inflation, l’avortement et la criminalité étaient les trois questions qui importaient le plus aux électeurs – des sujets qui n’étaient que indirectement liés à la politique étrangère.

Mais se concentrer sur la politique étrangère donne également aux candidats à la présidentielle un domaine dans lequel ils peuvent projeter leur force et peut-être même donner l’impression de s’élever au-dessus des querelles politiques intérieures. Cependant, les électeurs finissent par juger l’expérience et les idées de Haley en matière de politique étrangère. Il est clair que c’est à cela qu’elle veut qu’ils pensent lorsqu’ils pensent à elle.