Nikki Haley dit qu’elle ne débattra que de Trump ou de Biden, suggérant qu’elle sautera la confrontation entre NH et DeSantis

Après que l’ancien président Donald Trump ait dominé les caucus de l’Iowa, la candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley a déclaré mardi dans un communiqué qu’elle ne débattrait que de Trump ou du président Joe Biden.

“Nous avons eu cinq grands débats au cours de cette campagne”, a déclaré l’ancien gouverneur de Caroline du Sud. “Malheureusement, Donald Trump les a tous esquivés. Il n’a plus nulle part où se cacher. Le prochain débat que j’aurai aura lieu soit avec Donald Trump, soit avec Joe Biden. J’attends cela avec impatience.”

La déclaration de Haley intervient après une troisième place dans les caucus de l’Iowa où elle a obtenu 19 % des voix – derrière le gouverneur de Floride Ron DeSantis avec 21 % et Trump avec 51 %.

Peu de temps après la déclaration de Haley, DeSantis riposté, postant sur X que Haley “a peur de débattre parce qu’elle ne veut pas répondre aux questions difficiles”.

“La réalité est qu’elle ne se présente pas à l’investiture, elle se présente au poste de vice-présidente de Trump”, a écrit DeSantis.

ABC et la chaîne de télévision du New Hampshire, WMUR, prévoient d’héberger le prochain débat des primaires républicaines, jeudi dans le New Hampshire. Bien que DeSantis ait déclaré publiquement qu’il serait présent, la nouvelle déclaration de Haley suggère qu’elle n’a pas l’intention de le faire.

“ABC News et WMUR-TV ont officiellement donné aux campagnes de Donald Trump et Nikki Haley une date limite aujourd’hui, à 17h00 (heure de l’Est), pour s’engager dans le débat de la primaire présidentielle républicaine prévu le jeudi 18 janvier au Saint Anselm College de Manchester, New Hampshire. “, a déclaré un porte-parole d’ABC News dans un communiqué. “Nous mettrons à jour nos plans en conséquence.”

Apparaissant sur CNN plus tard mardi, Haley a fait écho à sa déclaration. ” S’il est [Trump] sur cette scène, je suis là.

Carolyn Kaster/AP

Trump n’a participé à aucun des débats du GOP jusqu’à présent, affirmant qu’il n’en voyait pas l’utilité compte tenu de sa large avance dans les sondages.

“La déclaration du président Trump était qu’il n’assisterait pas aux débats”, a déclaré le conseiller Chris LaCivita après le deuxième débat du GOP. “Au pluriel… Et c’est sa position jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas.”

Au lieu de cela, Trump a favorisé les événements de contre-programmation tels que les rassemblements ou les interviews télévisées.

La républicaine de Caroline du Sud a connu une hausse constante dans les sondages depuis septembre, y compris des sondages récents qui la montraient de peu devant DeSantis dans l’Iowa et un autre qui lui permettait de réduire l’écart avec Trump dans le New Hampshire.

L’écart étroit entre les résultats du caucus de lundi entre elle et DeSantis signifie qu’aucun candidat ne peut revendiquer clairement le rôle d’alternative à Trump.

Haley s’est tournée vers le New Hampshire, où la primaire du GOP est prévue pour le 23 janvier. La campagne de Haley parie gros sur une performance mardi prochain qui pourrait propulser sa campagne vers l’avant.

Haley et DeSantis ont juré de continuer après avoir perdu contre Trump dans les caucus de l’Iowa.

“Nous allons vous rendre fiers et nous partons pour le New Hampshire”, a déclaré Haley à ses supporters lundi soir.

Lundi soir, la campagne de Haley a publié une note disant qu’elle affronterait Trump et Biden et “tiendrait la distance dans une longue campagne”.

“Les résultats des sondages de l’Iowa et du New Hampshire montrent que Donald Trump est plus vulnérable qu’on ne le croit généralement. Il est la figure polarisante qu’il a longtemps été”, a écrit la directrice de campagne Betsy Ankeny dans la note. “Trump et Biden sont les deux hommes politiques les plus détestés d’Amérique.”

Nicholas Kerr d’ABC News a contribué à ce rapport.