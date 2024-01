Nikki Haley dit qu’elle ne débattra pas de Ron DeSantis dans le New Hampshire à moins que Donald Trump n’y participe

DES MOINES, Iowa (AP) — Nikki Haley a déclaré mardi qu’elle ne participerait pas au prochain débat présidentiel républicain à moins que l’ancien président Donald Trump y participe, laissant le gouverneur de Floride. Ron DeSantis comme le seul candidat engagé dans l’événement de jeudi.

“Nous avons eu cinq grands débats au cours de cette campagne”, a déclaré Haley dans un communiqué publié alors qu’elle faisait campagne dans le New Hampshire. «Malheureusement, Donald Trump les a tous esquivés. Il n’a plus nulle part où se cacher. Le prochain débat que je ferai aura lieu soit avec Donald Trump, soit avec Joe Biden. J’attends cela avec impatience.”

Sa déclaration a été publiée un jour après les très importants caucus de l’Iowa, dans lequel Trump a marqué une large marge de victoire sur Haley et DeSantis. Alors que les deux hommes se livrent une compétition acharnée pour la deuxième place dans l’Iowa, Haley a tenté de faire valoir son argument électoral davantage sur Trump que sur DeSantis, faisant écho à plusieurs reprises à son refrain selon lequel sa candidature marque un revirement du « chaos » qui suit le favori du GOP.

Cette décision pourrait également être le résultat du dernier débat qui ne mettait en vedette que Haley et DeSantis, dans lequel Haley n’a pas joué aussi bien que prévu, et DeSantis a finalement fini par la battre pour la deuxième place dans l’Iowa.

Haley avait fait valoir aux participants du caucus que la choisir donnait aux républicains une meilleure chance de vaincre Biden en novembre, soulignant des données d’enquête montrant qu’elle avait la plus grande avance parmi les républicains dans un match théorique pour les élections générales.

Sur X, DeSantis a déclaré que Haley « a peur de débattre parce qu’elle ne veut pas répondre aux questions difficiles ». Il l’a accusée de « se présenter comme vice-présidente de Trump » et a déclaré qu’il avait « hâte de débattre de deux tribunes vides dans l’État de Granite cette semaine ».

Le porte-parole de Trump, Steven Cheung, a qualifié mardi Haley de « mondialiste désespérée qui veut des impôts plus élevés, des frontières ouvertes et la Chine pour dominer les États-Unis ». Il a ajouté : « C’est pourquoi les seules personnes qui votent pour elle sont des démocrates qui tentent d’interférer. dans une primaire républicaine.

Haley a affronté DeSantis dans le débat le plus récent du GOP la semaine dernière dans l’Iowa, une bagarre de deux heures a donné à au moins certains de ses partisans le sentiment que l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud avait perdu une partie de l’attitude au-dessus de la mêlée de sa campagne jusqu’à présent. Plus d’une douzaine de fois, elle a fait référence à un site Web géré par une campagne que plusieurs participants au caucus Cela avait semblé répétitif et avait surpris Haley dans une série d’« injures » qui était rebutante.

Alors que la campagne républicaine se déplace maintenant vers le New Hampshire, avant les primaires de cet État la semaine prochaine, Haley s’est dite confiante que son engagement envers l’État et les enquêtes montrant son soutien là-bas donneront à sa campagne l’élan nécessaire pour réduire la force de Trump. Après sa soirée de caucus, Haley a pris un vol de nuit pour le New Hampshire, où elle a planifié un événement avec le gouverneur Chris Sununu plus tard dans la journée.

Mais DeSantis, rompant avec la tradition, s’est envolé directement vers l’État d’origine de Haley, la Caroline du Sud, disant la semaine dernière le projet d’y faire une brève apparition avant de se rendre lui-même au New Hampshire avait pour but d’envoyer un message à Haley selon lequel il rivaliserait férocement contre elle lors de la primaire de son État d’origine le mois prochain.

Au cours de la campagne électorale dans l’Iowa la semaine dernière, les journalistes avaient demandé à Haley quand elle s’engagerait à participer à Le débat de jeudianimé par ABC et WMUR-TV au Collège Saint Anselme.

Après sa victoire au caucus, Trump s’est envolé pour New York, où il était attendu au tribunal pour l’un des ses multiples contestations judiciaires, avant de se rendre au New Hampshire pour un rassemblement plus tard mardi. Un porte-parole de la campagne n’a pas immédiatement répondu à un message demandant des commentaires sur la participation de Trump au débat de jeudi. Il a sauté toutes les primaires jusqu’à présent.

Après avoir visité le tribunal, Trump s’envolera pour le New Hampshire pour tenir un rassemblement mardi soir.

Un porte-parole d’ABC News a déclaré que les animateurs du débat avaient donné à Trump et Haley une date limite à 17 heures HE pour s’engager à y assister.

Le président du Parti républicain du New Hampshire, Chris Ager, a déclaré mardi à AP que des invitations avaient été adressées à Haley et Trump pour rejoindre DeSantis sur scène pour le débat.

“Nous serions ravis de tous les voir”, a-t-il déclaré dans un message texte. « Les gens de NH s’attendent à voir un débat local. Les candidats qui sautent le font à leurs propres risques.

Holly Ramer a contribué à ce rapport depuis Concord, New Hampshire.

