Nikki Haley dit qu’elle n’a pas besoin de gagner SC contre Donald Trump

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, s’est engagée à poursuivre sa bataille pour l’investiture contre l’ex-président Donald Trump, arguant dimanche qu’elle n’avait pas “nécessairement” besoin d’une victoire aux primaires dans l’État de Palmetto pour poursuivre sa campagne présidentielle.

“Je dois montrer que je prends une dynamique”, a déclaré Haley à “Meet The Press” de NBC. “Je ne pense pas que cela doive nécessairement être une victoire, mais cela doit certainement être meilleur que ce que j’ai fait dans le New Hampshire. “.

Haley, qui a terminé troisième du Caucus de l’Iowa et deuxième de la primaire du New Hampshire, a également déclaré que “cela doit certainement être serré” en Caroline du Sud, qui organise son concours GOP le 24 février.

Trump et ses alliés ont déclaré que ses victoires rapides dans l’Iowa et le New Hampshire montraient que les électeurs républicains voulaient que l’ancien président revienne comme leur candidat. Beaucoup ont appelé Haley à quitter la course après la victoire de Trump.

Il n’y a pas de sondages récents en Caroline du Sud, donc personne ne connaît l’impact des élections de l’Iowa et du New Hampshire sur l’État de Palmetto. Des enquêtes plus anciennes donnaient à Trump une avance d’environ 30 % en Caroline du Sud.

Des législateurs comme le sénateur Tim Scott, RS.C., qui a soutenu Trump plutôt que sa compatriote de Caroline du Sud Haley, ont déclaré que l’ancienne gouverneure devrait abandonner avant de se retrouver dans l’embarras dans son État d’origine.

Lors de son apparition dans l’émission “This Week” sur ABC, Scott a déclaré qu’il était “clair” que ce que “les républicains, les conservateurs et de nombreux indépendants veulent aujourd’hui, ce sont quatre années supplémentaires de Donald Trump”.

Nikki Haley et Donald Trump s’affrontent

Alors que les candidats se tournent vers les primaires de Caroline du Sud, au moins une chose est sûre : Haley sera confrontée à un barrage constant d’attaques personnelles et politiques alors qu’elle défiera Trump. Par exemple, l’ancien président s’est récemment concentré sur l’apparence de Haley et son héritage indien.

Mais Haley a déclaré à “Meet the Press” que lorsque Trump “ne se sent pas en sécurité”, il “commence à se plaindre, il commence à déclamer, il commence à agiter ses bras et il commence à s’énerver”.

“Je lui disais toujours qu’il était son pire ennemi”, a déclaré l’ancien ambassadeur des Nations Unies. “Il le prouve en ce moment.”

Tout en remettant en question le leadership de Trump, Haley continue d’adopter une approche discrète face à ses contestations juridiques, y compris ses accusations criminelles et autres poursuites. Il s’agit notamment d’une ordonnance rendue vendredi par un jury exigeant que Trump paie 83,3 millions de dollars à l’écrivain E. Jean Carroll pour l’avoir diffamée suite à une agression sexuelle.

Interrogée sur ce verdict, Haley a déclaré : “Je fais absolument confiance au jury. Et je pense qu’ils ont pris leur décision sur la base des preuves. Je ne pense tout simplement pas que cela devrait le retirer du scrutin. Je pense que le peuple américain le prendra. hors du scrutin. »

Quant aux quatre procès criminels auxquels Trump est confronté, Haley a déclaré : « Je ne sais pas quelles sont toutes les affaires judiciaires », mais ils le détourneront de la tâche à accomplir.

“La réalité est que chaque fois qu’il parle de se défendre devant les tribunaux, il ne parle pas de remettre notre économie sur les rails”, a déclaré Haley.

Les espoirs de 2024 se battent pour obtenir du soutien

Trump a accumulé le soutien de la plupart des dirigeants politiques de Caroline du Sud avant les primaires cruciales de l’État. Haley a rejeté ce soutien dans son interview dimanche, affirmant que “l’élite politique” de Caroline du Sud ne l’aimait pas parce qu’elle les poursuivait pendant ses années en tant que gouverneur.

“Trump est devenu un initié”, a déclaré Haley.

Mais Haley n’a pas réservé ses attaques contre les principaux républicains de Caroline du Sud. Elle a également rejeté une proposition au sein du Comité national républicain visant à adopter une résolution déclarant Trump le candidat présumé.

Les responsables du RNC ont abandonné l’idée, mais Haley a déclaré que l’idée montrait que le parti n’était pas un « intermédiaire honnête » et qu’il était sous la coupe de Trump.

“Laissons cela se dérouler”, a déclaré Haley.