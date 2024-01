Nikki Haley dit que Trump a essayé de « s’allier avec des dictateurs » pendant son mandat

Washington— Ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haleyse dirigeant vers un test majeur alors qu’elle affronte Donald Trump dans le Primaire du New Hampshire cette semainea critiqué dimanche l’ancien président, dans le cabinet duquel elle a servi, pour ses relations avec “des dictateurs qui veulent nous tuer”.

“Vous ne pouvez pas avoir quelqu’un qui essaie de s’allier à des dictateurs qui veulent nous tuer”, a déclaré Haley à “Face the Nation”. “Au lieu de cela, il faut leur faire savoir ce que nous attendons d’eux. C’est la différence.”

Ces commentaires interviennent alors que Haley a tenté de tracer une ligne de démarcation entre ses efforts en matière de politique étrangère et ceux de l’ancien président tout au long de sa campagne, en publiant ces derniers jours un nouvelle publicité à propos d’un étudiant américain Otto Warmbierqui a été prise en otage par la Corée du Nord en 2016 et est décédée peu après sa libération, montre, selon elle, « le contraste », tout en soulignant l’approche de Trump à l’égard du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Haley a déclaré dimanche que l’engagement de Trump avec le dirigeant nord-coréen “revient à un modèle”, faisant référence aux déclarations positives de Trump à l’égard du président chinois Xi Jinping et à ce qu’elle a appelé une “romance” avec le président russe Vladimir Poutine.

“Quand il y a des guerres partout dans le monde et l’instabilité que nous connaissons, notre objectif est de prévenir la guerre et nous ne pouvons pas y parvenir en essayant de nous associer à elles”, a-t-elle déclaré.

Ces mesures précèdent les primaires du New Hampshire, où Haley a mis en jeu une grande partie de ses ambitions à la Maison Blanche – dans l’espoir de percer auprès des indépendants et des modérés, en particulier après sa troisième place dans l’Iowa. Les sondages suggèrent que Granite State pourrait être beaucoup plus amical envers Haley, et elle a reçu le soutien convoité du plus grand journal du New Hampshire, le Manchester Union-Leader. Une arrivée difficile pourrait permettre à Haley de prendre un nouvel élan en direction d’autres premiers États, comme son État d’origine, la Caroline du Sud.

En conséquence, Trump a montée en puissance son opposition à Haley ces derniers jours, fraîchement sortie d’une victoire décisive dans l’Iowa, affirmant qu’elle faisait appel aux démocrates pour la primaire.

Haley a riposté à cette affirmation sur les réseaux sociaux poste vendredi, notant que les démocrates ne peuvent pas voter aux primaires du New Hampshire et n’ont pas pu modifier leur inscription depuis des mois.

“Une autre raison pour laquelle nous devons nous éloigner de Trump : trop de mensonges”, a-t-elle écrit.

Haley a réitéré dimanche son discours selon lequel les Américains ne veulent pas d’une revanche Biden-Trump en 2024, soulignant qu’une présidence Trump entraînerait le “chaos”.

“Peu importe ce que c’est, le chaos le suit, à tort ou à raison, le chaos le suit”, a-t-elle déclaré. “Et donc ce qui se passe, c’est que cela plonge le reste de l’Amérique dans le chaos.”

