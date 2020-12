COLUMBIA, SC (AP) – L’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley a déclaré que sa belle-sœur était décédée après avoir contracté le coronavirus.

Haley a tweeté mardi soir que Rhonda Lee Nelson, la sœur de son mari Michael, «avait passé la veille de Thanksgiving de Covid».

Selon une notice nécrologique en ligne, Nelson, 53 ans, a vécu à West Milton, Ohio, et est décédé le 25 novembre.

Selon la nécrologie de Nelson, le service commémoratif de mardi a eu lieu à l’église chrétienne Shepherd’s Field à Potsdam, Ohio.

Haley – le gouverneur de la Caroline du Sud à la fin de 2016 lorsque le président Donald Trump l’a choisie comme ambassadrice aux Nations Unies – n’a fourni aucun autre détail sur la mort de Nelson, qui est survenue alors que le nombre de coronavirus augmente à travers le pays et dans des États comme l’Ohio. Selon une analyse de l’Associated Press des données fournies par le COVID Tracking Project, la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens dans l’Ohio a augmenté au cours des deux dernières semaines, passant de 7618 le 22 novembre à 8656 le 6 décembre.

Une personne sur 193 dans l’Ohio a été testée positive pour le virus la semaine dernière.

La nécrologie de Nelson a remercié son vaste réseau de soutien composé de membres de sa famille et d’amis « qui ont tous montré leur amour pour elle au fil des ans et encore plus au cours de ses derniers jours ». Dans son tweet, Haley a déclaré que sa belle-sœur «aimait Dieu, sa famille et tous ceux qui la connaissaient. Elle nous manquera.

Meg Kinnard peut être rejoint à http://twitter.com/MegKinnardAP.