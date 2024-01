Nikki Haley dit que le RNC n’est « clairement pas » un intermédiaire honnête après les appels à l’unité autour de Trump lors des primaires

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a fustigé dimanche le Comité national républicain, affirmant qu’il n’était pas un intermédiaire honnête dans la course aux primaires du parti en 2024.

Dans une apparition sur « Meet the Press », Haley, le dernier opposant majeur du GOP à l’ancien président Donald Trump, a déclaré que le RNC ne jouait « clairement pas » équitablement.

« Pensez-vous que le RNC a été un intermédiaire honnête dans cette affaire ? a demandé la modératrice Kristen Welker.

Haley a répondu: “Je veux dire, clairement pas.”

« Si vous allez dire au peuple américain que vous allez décider qui est le candidat après que seulement deux États ont voté ? Je veux dire, 48 États là-bas ? dit-elle. «C’est une démocratie. Le peuple américain veut avoir son mot à dire sur le choix de son candidat, nous devons le lui donner. »

Haley a noté qu’il faut 1 215 délégués pour parvenir à la nomination, dont la majorité n’a pas encore été attribuée.

« Je pense que les Américains veulent pouvoir prendre cette décision eux-mêmes », a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas que ce soit le rôle du RNC pour le faire. Je pense que Trump a dépassé les limites lorsqu’il les a poussés à le faire, et je pense que c’est pour cela qu’il a dû reculer, et c’était la bonne chose à faire, c’était de reculer.»

Le RNC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur les remarques de Haley.

Haley n’a pas non plus dit qu’elle n’avait pas besoin de remporter son État d’origine, la Caroline du Sud, pour rester dans la course à la présidentielle, mais elle a soutenu qu’elle devait faire mieux qu’elle ne l’avait fait lors des primaires du New Hampshire.

« N’avez-vous pas besoin de gagner votre État d’origine pour montrer que vous pouvez gagner un État et vraiment mettre certains délégués sur la carte ? » » demanda Welker.

« Eh bien, nous avons 17 délégués. Il en a 32. Je dirais que c’est plutôt bien pour commencer », a-t-elle déclaré. « Ce que je pense que je dois faire, c’est montrer que je prends de l’élan. Je dois montrer que je suis plus fort en Caroline du Sud qu’au New Hampshire.

« Est-ce que cela doit être une victoire ? Je ne pense pas que cela doive nécessairement être une victoire », a-t-elle ajouté. “Mais cela doit certainement être meilleur que ce que j’ai fait dans le New Hampshire et cela doit certainement être proche.”

Haley a également déclaré qu’elle avait « toutes les intentions » de rester dans la course jusqu’au Super Tuesday, mais a refusé de s’engager à rester jusqu’à la Convention nationale républicaine en juillet.

«J’ai bien l’intention d’aller au Super Tuesday – jusqu’au Super Tuesday», a-t-elle déclaré. « Nous allons continuer et voir où cela nous mène. C’est ce que nous savons que nous allons faire maintenant. Je le prends un état à la fois. Je ne pense pas trop loin, mais je ne vais nulle part.

Avant la victoire décisive de Trump aux primaires du New Hampshire la semaine dernière, la présidente du RNC, Ronna McDaniel, a signalé que le parti se rallierait à Trump s’il continue de s’appuyer sur ses solides performances lors des premiers caucus et primaires.

“Si le président Trump se montre fort ce soir, c’est un message clair envoyé par nos électeurs primaires”, a déclaré McDaniel dans une déclaration à NBC News avant les résultats du New Hampshire la semaine dernière. “Les républicains savent que si nous ne sommes pas unis en tant que parti derrière notre candidat, nous ne pourrons pas battre Biden.”

Le RNC a récemment lancé puis abandonné son projet de nommer Trump le « candidat présumé ». Un porte-parole de Haley a rejeté la résolution proposée avant qu’elle ne soit abandonnée, en disant : « Qui se soucie de ce que dit le RNC ?