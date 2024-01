Nikki Haley dit que la police avait « tiré des armes » sur ses parents après un incident d’« écrasement »

Les parents de Nikki Haley étaient à la maison lorsqu’elle a été la cible d’un canular “d’écrasement” en décembre à son domicile de Kiawah Island, en Caroline du Sud, a-t-elle déclaré dimanche.

Apparaissant dans l’émission “Meet the Press” de NBC L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud et candidate républicaine à la présidentielle de 2024 a déclaré que les policiers avaient « les armes au poing » et pointaient du doigt ses parents, qui étaient accompagnés d’un soignant, après que la police aurait été faussement dirigée vers sa résidence, soupçonnée d’un crime.

Haley et son fils n’étaient pas à la maison au moment de la « situation horrible ». ce qui a été rapporté pour la première fois par Reuters.

Le mari de Haley, Michael, n’était pas non plus présent car il est actuellement déployé à l’étranger dans la Garde nationale de Caroline du Sud.

Selon un courriel du directeur de la sécurité publique de Kiawah Island adressé à d’autres responsables de la ville, obtenu par Reuters, l’incident s’est produit le 30 décembre après qu’un homme a appelé le 911 et “a affirmé avoir tiré sur sa petite amie et menacé de se faire du mal alors qu’il se trouvait à la résidence de Nikki”. Haley.”

Les autorités ont déterminé qu’il s’agissait d’un canular et aucune arrestation connue n’a été effectuée.

ABC News a contacté Craig Harris, directeur de la sécurité publique de Kiawah Island, pour obtenir ses commentaires, mais n’a pas encore reçu de réponse.

“Cela a mis les forces de l’ordre en danger, ma famille et, vous savez, ce n’était pas une situation sûre”, a déclaré Haley dimanche, ajoutant que la menace n’était pas la seule proférée contre elle jusqu’à présent lors de l’attaque. Cycle de campagne 2024.

“C’est ce qui arrive lorsque vous vous présentez à la présidence”, a déclaré Haley. “Ce que je ne veux pas, c’est que mes enfants vivent comme ça.”

Elle a ajouté qu’elle estime que l’incident est une preuve du “chaos qui entoure actuellement notre pays”.

Matt Rourke/AP

Haley, qui a également été ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU avant de se présenter à la présidence, est l’une des nombreuses personnalités politiques de premier plan qui ont récemment été ciblées de diverses manières.

Le mois dernier, un homme du New Hampshire a été arrêté et inculpé après avoir prétendument envoyé une série de SMS menaçants à l’encontre de trois candidats à la présidentielle, notamment des menaces de mort, alors candidat républicain, Vivek Ramaswamy. Les deux autres candidats qui auraient été menacés n’ont pas été identifiés par le ministère de la Justice.

Le procureur général Merrick Garland a pris note de l’environnement le mois dernier, citant une « augmentation profondément inquiétante » des menaces contre les agents publics.

“Au cours des derniers mois de 2023, le département a enquêté et inculpé des individus pour avoir proféré des menaces violentes contre des agents du FBI, des juges fédéraux, dont un juge de la Cour suprême, des candidats à la présidentielle, des membres du Congrès, des militaires et des travailleurs électoraux”, a déclaré Garland. dans ses remarques lors d’une table ronde du ministère de la Justice. “Ces menaces sont inacceptables. Elles menacent le tissu de notre démocratie.”

Haley a indiqué dimanche que l’incident “d’écrasement” de décembre “n’était pas la première fois”.

“Je pense que cela s’est produit deux fois”, a-t-elle ajouté, même s’il n’est pas clair si elle faisait référence à elle-même ou à un autre candidat.

Abby Cruz et Alexander Mallin d’ABC News ont contribué à ce rapport.