Nikki Haley dévoile une nouvelle stratégie pour éliminer Trump et DeSantis lors des élections de 2024

La candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley peut sembler loin pour la nomination aux côtés de l’ancien président Donald Trump et du gouverneur de Floride Ron DeSantis : Ensemble, les deux hommes ont le soutien de plus des deux tiers des électeurs primaires du GOP. Maintenant, alors qu’elle essaie de se distinguer des deux favoris, Haley essaie de plus en plus de se tailler sa propre voie en se penchant sur les guerres culturelles.

Dans une mairie de CNN dimanche soir, Haley a défini une approche distincte des problèmes tels que l’Ukraine, l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis et les programmes fédéraux d’avantages sociaux. Et lors de la campagne électorale récemment, elle a commencé à parler de sa position anti-avortement et à adopter une rhétorique anti-trans, s’éloignant apparemment de sa stratégie initiale de se présenter comme modérée dans le but de rencontrer les électeurs primaires républicains là où ils se trouvent actuellement.

« Nikki est un caméléon professionnel. Elle est tout ce dont elle a besoin d’être à ce moment-là », a déclaré Boyd Brown, un stratège démocrate de Caroline du Sud qui a précédemment servi avec Haley à la législature de l’État. « Elle fera tout ce qu’il faut pour gagner une élection, même si elle vend sa vraie personnalité, qui pourrait être une républicaine traditionnelle. »

Il est encore tôt dans la saison de campagne de 2024, et le curriculum vitae de Haley en tant qu’ambassadrice américaine de Trump aux Nations Unies et ancienne gouverneure de Caroline du Sud lui donne un lourd dossier sur lequel courir. Pourtant, elle a beaucoup de terrain à rattraper : elle vote à environ 4 % en moyenne, à une troisième place éloignée derrière Trump et DeSantis.

Comment Haley se contraste avec Trump et DeSantis

Comme l’ancien vice-président Mike Pence, qui est entré dans la course présidentielle lundi, Haley est dans la position difficile de devoir prendre ses distances avec son ancien patron tout en s’abstenant de s’aliéner les électeurs républicains qui l’approuvent toujours massivement.

Dimanche, elle l’a fait en rompant avec Trump sur la guerre en Ukraine, qu’il s’est engagé à mettre fin dans les 24 heures suivant sa prise de fonction s’il était élu. Sa position la met sur des bases solides avec la base. Selon un sondage May University of Chicago/NORC, 69% des électeurs républicains pensent que les actions de la Russie sont une tentative injustifiée de gagner du territoire. Elle a déclaré à la mairie qu’il s’agit d’une guerre « pour la liberté et c’est une guerre que nous devons gagner » sous peine de subir des conséquences géopolitiques encore plus importantes. Elle a également déclaré que la guerre n’était pas un simple « conflit territorial », faisant référence aux commentaires de DeSantis selon lesquels il serait revenu plus tard.

Elle a également tracé une ligne rouge le 6 janvier. Elle l’a qualifiée de « journée terrible » tout en dissipant les fausses théories du complot de Trump sur la fraude électorale de 2020, déclarant que « le président Biden est le président ».

Elle a critiqué les promesses de Trump et DeSantis de ne pas réduire le financement de Medicare et de la sécurité sociale, affirmant qu’ils n’étaient pas réalistes quant aux coupes qu’elle juge nécessaires pour maintenir la solvabilité des programmes. La position de Haley sur la question semble être davantage de mettre une certaine distance entre elle et les favoris que de gagner les électeurs : les coupes sont largement impopulaires, avec 84 % des républicains contre elles, selon un sondage Axios/Ipsos de mars. Elle soutient la réduction des prestations pour les Américains actuellement dans la vingtaine et la limitation des paiements pour les riches.

Cependant, elle s’est jointe à Trump pour critiquer l’approche de DeSantis dans sa querelle de longue date avec Disney concernant son opposition à sa loi «Ne dites pas gay», qui empêche les enseignants de parler de problèmes ou de personnes LGBTQ +. Elle l’a accusé dimanche d’avoir dilapidé des fonds publics pour porter le combat devant les tribunaux. DeSantis a subi perte après perte après perte dans ce combat, et ses adversaires à gauche et à droite continueront probablement de le cibler pour cela.

Haley embrasse les guerres culturelles

Haley a toujours évité les guerres culturelles, qui, selon elle, n’ont « rien fait d’autre que diviser l’Amérique ». Et lorsqu’elle a lancé sa campagne en février, elle s’est présentée comme une modérée qui peut gagner aux élections générales au milieu des inquiétudes concernant l’éligibilité de Trump et DeSantis, appelant à une « nouvelle génération de dirigeants ».

Mais récemment, elle a tendance à être plus MAGA que modérée. Lors d’un événement de campagne en mai, elle a lancé une diatribe contre un influenceur trans qui s’est associé à Bud Light. Cette collaboration a finalement abouti à un boycott conservateur généralisé de la marque. Répétition rhétorique anti-trans lors de la mairie, elle a demandé: «Comment sommes-nous censés habituer nos filles au fait que des garçons biologiques sont dans leur vestiaire? Et puis on se demande pourquoi un tiers de nos adolescentes ont sérieusement envisagé de se suicider l’année dernière.

Elle s’est également déclarée «sans vergogne pro-vie», se penchant sur une position dure qui, selon de nombreux républicains, les a amenés à sous-performer à mi-mandat et qui, selon les démocrates, continueront de se révéler puissants en 2024. À la mairie, Haley a suggéré d’interdire les avortements tardifs, encourager l’adoption, élargir l’accès aux contraceptifs et veiller à ce que les femmes qui se font avorter ne soient pas criminalisées. Cependant, elle ne s’est pas engagée à interdire les avortements après un moment particulier de la grossesse.

Brown s’attend à ce que Haley continue de tourner à droite alors qu’elle tente de siphonner certains des partisans de Trump et DeSantis.

« Je parie qu’elle va se retrouver dans la voie d’extrême droite à un moment donné dans un proche avenir, simplement parce qu’elle va essayer d’être pertinente dans la primaire avant de manquer d’argent », a-t-il déclaré. « Elle n’est peut-être pas dans la voie Trump, mais elle sera probablement plus proche de Trump qu’Asa Hutchinson », a-t-il ajouté, faisant référence à l’ancien gouverneur de l’Arkansas et critique vocal de Trump qui a annoncé sa campagne 2024 en avril.