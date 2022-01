Nikki Haley demande à Biden et Harris de démissionner pour avoir géré la menace russe contre l’Ukraine

Nikki Haley, l’ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, a affirmé que si le président Joe Biden « aimait notre pays », alors lui et le vice-président Kamala Harris remettraient leur démission, critiquant la gestion par les États-Unis de la menace russe contre l’Ukraine. .

« Et, vous savez, quand vous n’avez pas une Amérique forte, vous n’avez pas un monde sûr. Et c’est ce qui s’apprête à arriver. Mon seul espoir et ma seule prière est qu’ils se ressaisissent et réalisent qu’il ne s’agit pas de l’Amérique. Il ne s’agit pas de l’OTAN. Cela nous concerne tous. C’est une question de sécurité. C’est une question de force. Il s’agit de gagner la liberté », a déclaré Hayley lors d’une apparition sur The Guy Benson Show.

Le président Biden avait précédemment prédit que la Russie envahirait l’Ukraine, signe que la diplomatie et les sanctions n’avaient jusqu’à présent pas réussi à contrôler le président russe Vladimir Poutine.





« Est-ce que je pense qu’il va tester l’Occident, tester les États-Unis et l’OTAN, autant qu’il le peut ? Oui, je pense qu’il le fera », a déclaré Biden le 19 janvier lors d’une conférence de presse de deux heures dans la salle Est de la Maison Blanche. « Mais je pense qu’il en paiera un prix sérieux et cher qu’il ne pense pas maintenant qu’il lui coûtera ce que cela va lui coûter. Et je pense qu’il regrettera de l’avoir fait.

« Je suppose qu’il va emménager. Il doit faire quelque chose », a-t-il ajouté.

Mais Biden a été critiqué pour avoir déclaré que la façon dont Poutine serait tenu responsable dépendrait en grande partie de « ce qu’il fait ».

Si Poutine monte « une incursion mineure », a déclaré Biden, « il y a des divergences au sein de l’OTAN sur ce que les pays sont prêts à faire », notant qu’en cas d’une « incursion majeure », il y aurait des « coûts importants » pour la Russie et son économie. .

Hayley a déclaré que les déclarations de Biden signifiaient que les États-Unis « semblaient faibles » sur la scène internationale.

La semaine dernière, Harris a lancé un avertissement sévère à la Russie alors qu’elle craignait qu’elle n’entreprenne une action militaire contre l’Ukraine et n’ouvre un nouveau chapitre violent dans le conflit séparatiste en cours dans le Donbass.

« Si Poutine prend des mesures agressives, nous sommes prêts à imposer des coûts sérieux et sévères, point final », a déclaré Harris lors d’une interview avec NBC. Aujourd’hui.