L’ancien ambassadeur américain à l’ONU, Nikki Haley, a rejoint le défilé croissant de républicains désireux de se distancer publiquement de l’ancien président Donald Trump au cours de sa deuxième procédure de destitution.

« Nous devons reconnaître qu’il nous a laissé tomber», A déclaré Haley à Politico dans une interview publiée vendredi, faisant un effort pour créer un espace palpable entre elle – une jeune politicienne ascendante apparemment déterminée à se présenter à la présidence en 2024 – et l’ancien commandant en chef dont le propre parti ne pouvait pas attendez de mettre les couteaux dedans.

« Il a emprunté un chemin qu’il n’aurait pas dû emprunter, et nous n’aurions pas dû le suivre, et nous n’aurions pas dû l’écouter. Et nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire», A déclaré Haley avec un recul de 20/20.

Haley n’a pas parlé à Trump depuis le raid du 6 janvier sur le Capitole et semble l’avoir blâmé pour l’ensemble de ces événements. « Quand je te dis que je suis en colère, c’est un euphémisme», A-t-elle fulminé, déclarant qu’elle était offensée au nom de l’ancien VP Mike Pence. « Je suis tellement déçu du fait que [despite] la loyauté et l’amitié qu’il avait avec Mike Pence, qu’il lui ferait ça. Genre, je suis dégoûté par ça.«

Bien qu’elle n’ait pas parlé à Trump, l’ancien gouverneur de la Caroline du Sud n’a gaspillé aucune occasion de se présenter en tribune dans les jours qui ont suivi l’affrontement au Capitole, notant dans un discours à la Convention nationale républicaine que «ce n’était pas juste [Trump’s] paroles… Ses actions depuis le jour du scrutin seront jugées durement par l’histoire. »

Les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas été impressionnés par Haley « Tongues», La considérant comme une tentative transparente de se positionner comme éligible.

Nikki Haley rompre avec Trump ne signifie rien. Et qui s’en soucie. Elle cherche juste à garder un chèque de paie. – Le cristal de nom. Je suis une balle. (@dontlickchalk) 12 février 2021

Nikki Haley tente donc de réhabiliter son image afin de pouvoir se présenter à la présidence en se distanciant de Trump. Je suis censé me soucier pourquoi? – Michael Cohen (@ speechboy71) 12 février 2021

Je viens de voir ça @NikkiHaley a tourné si fort dans les vents politiques qu’elle s’est détachée à la base. – Le JackAss Whisperer (@JackassWisperer) 12 février 2021

Les autres politiciens de Caroline du Sud n’étaient pas non plus.

Rép. James @WhipClyburn (D-SC) sur Nikki Haley essayant de se distancier de Trump: "Il s’agit d’un incident de rupture entre Nikki Haley et Nikki Haley. Il y a à peine 2 ou 3 semaines, elle nous exhortait à « laisser l’homme tranquille », maintenant elle dit que nous n’aurions pas dû le suivre …" pic.twitter.com/29aP17DuUo – Le recomptage (@therecount) 12 février 2021

Et si Haley essayait de faire appel à la #Résistance, ils ne voulaient pas non plus faire partie d’elle.

Nikki Haley a vu toute la merde folle que Trump faisait au cours des QUATRE dernières années, et MAINTENANT dit-elle "nous n’aurions pas dû le suivre" jusqu’à Crazytown? Elle ne sera jamais pertinente. – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 12 février 2021

Non. Bien essayé @NikkiHaley mais nous n’oublierons JAMAIS. #Complicit https://t.co/hxVpGSsSWj – Dr Reza Aslan (@rezaaslan) 12 février 2021

Politico a dit que non seulement Haley « Toucher le gros lot« À son service en tant qu’ambassadrice de l’ONU mais qu’elle avait »cloué le rôle d’adulte dans la pièce, « Sortir avec un »avenir politique » c’était « plus lumineux que jamais.« Mais alors que le point de vente semblait certain Haley »va se présenter à la présidence en 2024, « Il a reconnu qu’il ne savait pas »dont Nikki Haley sera sur le bulletin de vote, « Ce qui implique que le politicien aux multiples visages devrait »choisissez entre ces personnages. » Il a également admis que les critiques de l’ancien gouverneur de la Caroline du Sud ont vu en elle « une absence de croyances fondamentales et un manque de réflexion tactique. »

Les principes de Haley ont toujours été, au mieux, flexibles. Après avoir démissionné de son poste d’ambassadrice de Trump à l’ONU, elle a perdu peu de temps avant de rejoindre le conseil d’administration de l’entrepreneur militaire Boeing tout en mettant en place un groupe de réflexion sur «dangers internationaux. » Alors qu’elle a démissionné du conseil d’administration de Boeing en mars dernier en raison des efforts de la société pour obtenir un sauvetage fédéral de Covid-19, Haley a récemment commencé à collecter de l’argent pour soutenir « candidats conservateurs de principe« Prêt à la rejoindre dans le »mission » de « défendre nos valeurs américaines»Sous l’égide d’un comité d’action politique du même nom que son think tank.

