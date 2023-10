Nouvelles





La candidate républicaine à la présidence, Nikki Haley, a critiqué les éloges de Donald Trump envers les dictateurs et les groupes terroristes comme le Hezbollah lors d’un discours prononcé samedi au sommet annuel de la Coalition juive républicaine.

Contrairement à la plupart de ses autres rivaux de 2024, Haley, qui a été son ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies de 2017 à 2018, l’a appelé par son nom lors du rassemblement du GOP.

Elle a clairement réprimandé les récents commentaires de Trump critiquant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour ne pas être « pas préparé » au massacre du 7 octobre, commentaires qui semblaient motivés par l’animosité face à son affirmation selon laquelle Netanyahu lui avait été déloyal en félicitant le président. Biden sur sa victoire en 2020.

Trump a également qualifié le Hezbollah, groupe libanais anti-israélien soutenu par l’Iran – désigné comme terroriste par les États-Unis – de « très intelligent ». Sa campagne a ensuite précisé que « intelligent n’est pas synonyme de bien ».

« En tant que président, je ne complimenterai pas le Hezbollah. Je ne critiquerai pas non plus le Premier ministre israélien en pleine tragédie et guerre », a juré Haley. « Je ne complimenterai pas non plus le président communiste chinois Xi. Je ne considérerai pas non plus le Kim Jong Un de Corée du Nord comme mon ami.»

« Ce ne sont pas des gens bons ou intelligents », a-t-elle poursuivi. « Ils veulent que nous restions divisés, distraits et moralement confus. »

Nikki Haley, candidate républicaine à la présidentielle, a déchiré Donald Trump lors d’un discours prononcé samedi lors du sommet annuel de la Coalition juive républicaine. ZUMAPRESS.com

Nikki Haley, candidate républicaine à la présidentielle, a critiqué les éloges passés de Donald Trump à l’égard des dictateurs. AFP/Getty Images

« L’histoire retiendra que Donald Trump était un président pro-israélien », a-t-elle déclaré, évoquant ses réalisations telles que les accords d’Abraham. « Mais en tant qu’Américains, nous devons poser une question cruciale. Nous savons tous ce que Trump a fait dans le passé. La question est… que fera-t-il à l’avenir ?

Haley, qui connaît une hausse constante dans les récents sondages du GOP, ayant récemment a sauté à la troisième placea souligné que « nous vivons la période la plus dangereuse de notre vie ».

« Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Et compte tenu de ces enjeux, nous ne pouvons pas avoir quatre années de chaos, de vendettas et de drames », a-t-elle ajouté en s’adressant à son ancien patron.

Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine se serrent la main lors d’une conférence de presse conjointe après leur rencontre à Helsinki, en Finlande, le 16 juillet 2018. REUTERS

Donald Trump serre la main du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, le 30 juin 2019. via REUTERS

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, âgée de 51 ans, a également affirmé son soutien à Israël dans ses efforts pour combattre le Hamas, à la suite de l’attaque surprise meurtrière du 7 octobre.

Elle a déclaré que les États-Unis devraient « donner à Israël tout ce dont il a besoin pour détruire le Hamas – une fois pour toutes ».

Au moins 33 Américains ont été tués en Israël, selon le Département d’État.

Trump a utilisé son discours au sommet de la Coalition juive républicaine pour mettre en garde les groupes terroristes contre les attaques américaines.

Donald Trump a ignoré les critiques selon lesquelles il serait trop à l’aise avec les dictateurs, arguant qu’il voulait s’entendre avec tout le monde sur la scène mondiale. Brian Prahl / SplashNews.com

“Quand je serai de retour à la Maison Blanche, nos ennemis se rendront une fois de plus compte que ‘si vous versez une goutte de sang américain, nous en verserons un gallon du vôtre'”, a promis Trump lors de son discours.

Haley s’est déjà juxtaposée à Trump en matière de politique étrangère, fustigeant sa «amitié» avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Trump est le favori du GOP avec 59,1% de soutien à l’échelle nationale tandis que Haley est loin troisième derrière Ron DeSantis avec 8,3%, selon le dernier agrégat RealClearPolitics de sondage.

Le caucus du Nevada est le troisième concours présidentiel du GOP 2024 et devrait avoir lieu le 8 février 2024.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo