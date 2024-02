Nikki Haley blâme Barack Obama pour la « division » raciale et de genre en Amérique : « Les gens avaient l’impression d’être mis dans des camps »

Nikki Haley affirme l’ancien président Barack Obama est responsable des divisions raciales et sexuelles dans le pays, affirmant que son administration donnait aux Américains le sentiment d’être placés dans des « camps ».

Mercredi, la candidate républicaine à la présidentielle de 2024 est apparue en tant qu’invitée à l’émission de radio « The Breakfast Club », où elle a abordé une myriade de sujets, notamment sa campagne et son travail de politicienne, dont vous pouvez regarder la vidéo ci-dessus.

Tout en expliquant qu’elle estime que le pays n’a pas besoin d’un dirigeant âgé, elle a déclaré qu’elle avait voté pour Trump aux élections présidentielles de 2016 et de 2020 et qu’elle estimait que l’administration Obama était responsable de la division entre les races et les sexes dans le pays. .

« Avec Obama, si vous revenez en arrière. C’est à ce moment-là que nous avons vraiment commencé à ressentir la division”, a déclaré Haley. « Tout a été exagéré avec l’administration Obama. C’est devenu davantage une question de genre, c’est devenu davantage une question de race, c’est devenu davantage une question de séparer les Américains au lieu de les rassembler », a poursuivi Haley, affirmant qu’Obama avait fait en sorte que les Américains « se sentent enfermés ».

Elle a poursuivi : « Tout le monde est fautif. Je ne dis pas qu’une seule personne a fait cela, mais je dis que sous cette administration, cela a vraiment causé certains… Vous aviez juste l’impression que les gens avaient l’impression d’être mis dans des camps à cause de cette administration. La deuxième chose est qu’il était un grand sympathisant iranien. Il voulait toujours faire des choses avec l’Iran. Je pense que c’est incroyablement dangereux. C’est une culture qui dit « Mort à l’Amérique » et il faut toujours être prudent. De nombreuses dépenses ont été effectuées sous sa direction, ce qui nous a lancé dans cette spirale.

Haley a déclaré qu’elle pensait que Trump avait fourni au pays « une auto-correction nécessaire et qu’il était « bon pour briser les choses », c’est pourquoi elle a voté pour lui deux fois.

«La deuxième fois que j’ai voté pour lui, c’est que je ne voulais pas de Biden. J’ai vu que Biden était Obama 2.0 et je ne voulais pas prendre le risque de savoir où il allait nous mener », a déclaré Haley. « Je savais qu’ils voulaient revenir dans l’accord avec l’Iran. Je savais qu’ils n’envisageaient pas sérieusement de fermer la frontière. Je savais que les dépenses inutiles auxquelles nous avions assisté allaient se produire, et j’ai donc voté pour Trump en pensant qu’il allait faire encore plus de la même chose.

À la fin, Haley a qualifié Trump de personne trop chaotique pour se voir confier la responsabilité de servir le pays.

« La réalité est désormais la suivante : le chaos suit Donald Trump. Partout où il va, le chaos le suit. Nous ne pouvons pas être un pays en désarroi et un monde en feu et traverser encore quatre années de chaos. Nous ne survivrons pas », a-t-elle déclaré.

Même si Haley affirme qu’Obama a attisé la division raciale dans le pays, elle maintient que les États-Unis n’ont « jamais été racistes ».

« Nous ne sommes pas un pays raciste. … Nous n’avons jamais été un pays raciste », a déclaré Haley précédemment. « Notre objectif est de faire en sorte qu’aujourd’hui soit meilleur qu’hier. Sommes-nous parfaits ? Non, mais notre objectif est de toujours nous assurer que nous essayons d’être plus parfaits chaque jour que nous le pouvons.

