Nikki Haley attaque Trump et DeSantis mais reste vague sur l’avortement à la mairie – en direct

il y a 16 mois 08h49 HAE Haley reste vague sur l’avortement, attaque Trump et DeSantis à la mairie

Bonjour, lecteurs du blog politique américain. Nous avons entendu plus de candidat à la présidentielle Nikki Haley à une mairie hébergée par CNN hier soirqui, comme tous les républicains non nommés Donald Trump, a une colline difficile à gravir pour vaincre le favori du parti pour l’investiture. Elle a critiqué à la fois l’ancien président (également son ex-patron, puisqu’elle a travaillé comme ambassadrice à l’ONU) et Ron DeSantis, le gouverneur de Floride qui est considéré comme le prochain meilleur concurrent. Mais à certains égards, Haley ressemble plus à Trump qu’elle ne le laisse entendre. Pressée par sa position sur l’avortement, elle n’a pas dit quel type de restrictions sur la procédure elle soutiendrait, seulement qu’elle viserait à faire adopter une sorte de législation par le Congrès. Cela ressemble beaucoup à l’ancien président, qui a hésité à dire s’il signerait une interdiction nationale. Attendez-vous à entendre plus de réactions à l’apparition de Haley à la mairie au fil de la journée.

Voici ce qui se passe d’autre aujourd’hui :