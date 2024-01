Nikki Haley attaque la santé mentale de Trump après la défaite de Pelosi

Getty Images

Malgré ses vantardises répétées d’avoir « réussi » un test cognitif alors qu’il était au pouvoir, nombreux sont ceux qui ont remis en question l’aptitude mentale de Trump à être président ces derniers jours. Son adversaire, Nikki Haley, ancienne membre du cabinet Trump, profite politiquement de sa récente erreur où il l’a confondue avec l’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

« Ne soyez pas surpris si vous avez quelqu’un de 80 ans au pouvoir, sa stabilité mentale va continuer à décliner. C’est tout simplement la nature humaine”, a déclaré dimanche l’ancien gouverneur de Caroline du Sud. Affrontez la nation. (Trump a 77 ans et aurait 78 ans le jour de son investiture en 2025). Elle a ajouté : “Je ne sais pas s’il était confus, je ne sais pas ce qui s’est passé, mais c’est suffisant pour nous envoyer un signal d’alarme.”

Voir plus A fait @NikkiHaley Avez-vous déjà remis en question la santé mentale de Donald Trump lorsqu’elle servait dans son cabinet ? «Je l’ai dénoncé s’il faisait quelque chose de mal», mais elle dit que Trump n’est désormais «tout simplement plus au même niveau qu’il était en 2016. Je pense que nous assistons à une partie de ce déclin». pic.twitter.com/D5coEaehEs – Affrontez la nation (@FaceTheNation) 21 janvier 2024

Trump, lors d’un discours de campagne vendredi, a déclaré que « Nikki Haley » était « en charge de la sécurité » au Capitole le 6 janvier, répétant le nom de Haley quatre fois alors qu’il voulait presque certainement dire celui de Pelosi. Non seulement Trump a confondu Haley et Pelosi, mais il a également répété qu’il avait proposé d’envoyer 10 000 soldats, ce qui a été entièrement démystifié par le comité du 6 janvier.

«Nikki Haley, vous les connaissez, savez-vous qu’ils ont détruit toutes les informations, toutes les preuves, tout, supprimé et détruit tout cela. Tout cela, à cause de beaucoup de choses, comme Nikki Haley est en charge de la sécurité », a déclaré Trump à la foule du rassemblement, même si l’on ne sait pas exactement ce qu’il prétend que Haley (ou Pelosi) a supprimé. « Nous lui avons offert 10 000 personnes, des soldats, de la Garde nationale, tout ce qu’ils veulent. Ils l’ont refusé. Ils ne veulent pas parler de ça. Ce sont des gens très malhonnêtes.

Lorsque Margaret Brennan a demandé avec incrédulité à Haley si c’était la première fois qu’elle remettait en question la santé mentale de Trump, Haley a énuméré un certain nombre de ses erreurs récentes, mais elle a commodément contourné la question de Brennan quant à savoir si elle remettait en question les capacités cognitives de Trump pendant qu’elle servait dans son cabinet.

“[Trump] a affirmé que Joe Biden allait nous entraîner dans la Seconde Guerre mondiale. Je suppose qu’il parlait de la Troisième Guerre mondiale », a déclaré Haley. « Il a dit qu’il s’était présenté contre le président Obama. Il ne s’est jamais présenté contre le président Obama. Il dit que c’est moi qui assurais la sécurité du Capitole le 6 janvier. Je n’étais nulle part près du Capitole le 6 janvier.

Trump a défendu son changement de nom entre Biden et Obama en novembre dernier en affirmant que c’était lui qui l’avait fait. “sarcastiquement.”

« Lorsque vous travailliez dans son cabinet, avez-vous déjà remis en question sa santé mentale ? Brennan a demandé à Haley.

“Quand je travaillais dans son cabinet, je l’appelais s’il faisait quelque chose de mal”, a déclaré Haley, esquivant la question. « Je me présentais, je décrochais le téléphone et je disais : « Vous ne pouvez pas faire ça, à la place vous pouvez faire X, Y ou Z… mais c’est différent. Nous constatons qu’il n’est tout simplement pas au niveau qu’il était en 2016. Je pense que nous assistons à une partie de ce déclin. Mais plus que cela, ce que je dirai, c’est de se concentrer sur le fait que quoi qu’il en soit, le chaos le suit. À tort ou à raison, le chaos le suit et l’Amérique est fatiguée.»

“Est-ce qu’il en est la cause?” Brennan intervint.

« Dans certains cas, il en est la cause. Dans certains cas, ce n’est pas le cas, mais peu importe, il est comme un aimant », a déclaré Haley.

Les électeurs ont manifesté leur inquiétude quant à la santé mentale de Biden et de Trump, bien que Biden n’ait pas fait des capacités cognitives de Trump un problème de campagne comme Trump l’a fait avec Biden. Et cela pourrait se refléter dans les sondages. Un Sondage NBC News de septembre 2023 a révélé que 74 % des personnes interrogées avaient des inquiétudes majeures ou modérées quant au fait que Biden « n’avait pas la santé mentale et physique nécessaire pour être président pour un second mandat », tandis que seulement 47 % ont dit la même chose à propos de la santé mentale et physique de Trump.

Trump est actuellement en tête devant Haley en Sondages au New Hampshire de onze points. L’État Granite se rendra aux urnes pour les primaires mardi.