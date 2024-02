Nikki Haley appelle le président Biden à démissionner à la lumière du rapport du conseiller spécial pour le « meilleur intérêt » du pays

WASHINGTON – Candidat républicain à la présidentielle Nikki Haley rejoint le chœur croissant des dirigeants du GOP qui réclament le président Joe Biden de démissionner après qu’un rapport du procureur spécial sur sa gestion de documents classifiés ait soulevé des questions la semaine dernière sur la mémoire et l’acuité mentale du président.

Lorsqu’on lui a demandé directement si elle pensait que Biden devrait se retirer lors d’une apparition sur L’émission de radio conservatrice de Hugh Hewitt Mardi matin, Haley a répondu : « Oui, je le fais. »

« Et je pense que le parti démocrate le sait », a-t-elle ajouté. « Ce n’est pas seulement dans le meilleur intérêt de leur parti. C’est dans le meilleur intérêt du pays.

Hewitt a écrit un article d’opinion pour Fox News Mardi, il a également appelé Biden à renoncer à son rôle, arguant que le rapport du conseiller spécial Robert Hur montrait que le président était « affaibli ».

Le Rapport de 345 pages, publié jeudi dernier, dépeint Biden comme un homme âgé avec des « capacités diminuées », notamment des pertes de mémoire. Il a constaté que Biden, 81 ans, avait « délibérément conservé » des documents classifiés, mais que les preuves n’étaient pas suffisantes pour poursuivre le président.

L’âge de Biden a longtemps été un sujet de discussion parmi les candidats républicains à la présidentielle en campagne électorale et le rapport a mis l’accent sur ces préoccupations. Les législateurs du GOP, dont la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., et le sénateur Rick Scott, R-Fla., ont appelé à la destitution de Biden de ses fonctions par le biais du 25e amendement de la Constitution.

La Maison Blanche a rejeté les allégations concernant l’âge de Biden, ses avocats critiquant ce qu’ils ont qualifié de « langage hautement préjudiciable » dans le rapport. Biden a également nié ses inquiétudes concernant ses capacités mentales, a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi que “sa mémoire est bonne”.

Hewitt a également demandé à Haley si elle pensait que la vice-présidente Kamala Harris pourrait assumer les fonctions de président si Biden devait se retirer.

« Si Biden démissionnait, et vous et moi sommes d’accord sur le fait qu’il devrait le faire, cela signifie Kamala Harris pour un an. Pouvons-nous faire ça ? », s’est interrogé Hewitt.

“Je ne pense pas que Kamala Harris puisse gérer ça”, a répondu Haley. “Mais je ne sais pas si elle est pire ou meilleure que Joe Biden.”

Harris a directement répondu aux préoccupations concernant sa capacité à servir lors d’un entretien avec Le journal de Wall Street qui a eu lieu deux jours avant la publication du rapport du procureur spécial.

“Je suis prête à servir. Cela ne fait aucun doute”, a-t-elle déclaré au journal, ajoutant que tous ceux qui voient son travail “s’en vont pleinement conscients de ma capacité à diriger”.

Haley soutient depuis longtemps que le danger de la réélection de Biden réside dans la possibilité que Harris puisse prendre ses fonctions, disant souvent aux électeurs lors de ses discours que « nous ne pouvons pas nous permettre un président Kamala Harris ».

Elle a réitéré ces affirmations dans l’émission de Hewitt, affirmant que d’une manière ou d’une autre, les États-Unis auraient leur première femme présidente après les élections de 2024.

« Ce sera soit moi, soit Kamala Harris. Parce que si Donald Trump se présente, comme vous l’avez vu dans plusieurs sondages, il ne peut pas gagner les élections générales », a-t-elle déclaré.

Jusqu’à présent, Trump a dominé la course à la présidentielle du GOP, remportant des élections dans l’Iowa, le New Hampshire et le Nevada. Il est menant Haley de plus de 30 points dans son État d’origine, la Caroline du Sud, qui doit voter le 24 février.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY : Nikki Haley appelle le président Biden à démissionner pour « le meilleur intérêt du pays »