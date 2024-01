Nikki Haley a été la cible d’un incident de « swatting » en décembre, selon les autorités

La campagne Haley n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires samedi. Lorsqu’elle a été contactée par Reuters, la campagne a refusé de répondre au rapport.

Mme Haley, qui a été ambassadrice auprès des Nations Unies sous l’administration de l’ancien président Donald J. Trump, est la dernière candidate sérieuse à se battre pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024. Elle a perdu mardi par 11 points de pourcentage face à M. Trump aux primaires du New Hampshire, et ils se sont de plus en plus affrontés sur sa décision de rester dans la course.

Une copie du courrier électronique du directeur de la sécurité publique n’a pas été immédiatement rendue disponible par les responsables de Kiawah Island, une enclave riche et fermée au sud de Charleston, en Caroline du Sud, connue pour ses plages et ses terrains de golf. En 2019, La Poste et le Courrier ont rapporté que Mme Haley avait acheté une maison de 2,4 millions de dollars sur l’île.

M. Harris, le directeur de la sécurité publique, n’a pas répondu à une demande d’informations samedi.

La veille de la prise pour cible de Mme Haley, un homme a appelé le 911 pour dire qu’il était entré par effraction au domicile de Shenna Bellows, secrétaire d’État du Maine et démocrate. En tant que plus haut responsable électoral de l’État, elle venait de disqualifier M. Trump du scrutin primaire du Maine en raison de ses actions lors de l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain.

Personne n’était chez elle lorsque les policiers sont arrivés, selon la police de l’État du Maine.

Moins d’une semaine plus tard, les capitales des États Connecticut, Géorgie, Hawaii, Kentucky, Michigan, Minnesota, Mississippi et Montana ont été évacués ou placés en détention après avoir reçu des alertes à la bombe que les autorités ont ensuite qualifiées de fausses et non spécifiques.