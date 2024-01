Nikki Haley a été écrasée en décembre, selon une revue des dossiers | Nikki Haley

Des dossiers récemment examinés montrent que la candidate présidentielle Nikki Haley a été la cible d’un incident d’écrasement fin décembre lorsqu’une personne anonyme a appelé le 911, affirmant avoir tué sa petite amie au domicile de Haley en Caroline du Sud.

Le 30 décembre, les autorités ont répondu à un appel d’une personne affirmant avoir tiré sur sa petite amie et menaçant de se faire du mal, en donnant l’adresse de Haley à l’opérateur. Cela a rapidement été considéré comme une fausse urgence, Reuters signalé. Haley et son fils n’étaient pas à la maison au moment de l’appel ; son mari était à l’étranger.

“L’incident fait l’objet d’une enquête de la part de toutes les personnes impliquées”, Craig Harris, directeur de la sécurité publique à Kiawah Island, où se trouve la maison de Haley. La police de l’État de Caroline du Sud, le FBI et l’équipe de sécurité de Haley ont été informés de l’événement.

Les représentants de Haley n’ont pas répondu publiquement à l’incident ni répondu à la demande de commentaires du Guardian.

Ce rapport fait suite à une recrudescence des swattings – lorsque des personnes anonymes utilisent les adresses de personnalités publiques lorsqu’elles appellent le 911 pour signaler de faux incidents violents, comme des fusillades – contre des agents publics au cours des derniers mois. Certains experts ont noté que l’écrasement est devenu un outil prolifique de politique politique. intimidation ces dernières années, alors que les gens réagissent aux discours incendiaires.

Plus tôt ce mois-ci, l’avocat spécial Jack Smith et la juge du tribunal de district de Washington Tanya Chutkan, tous deux des figures clés dans l’affaire fédérale contre Donald Trump pour tentative d’annulation des élections, ont été cibles d’écrasement. Shenna Bellows, la secrétaire d’État du Maine qui a exclu Trump du scrutin primaire républicain de l’État, a également été pointée du doigt lors d’un incident l’année dernière.

Gabriel Sterling, un haut responsable du bureau du secrétaire d’État de Géorgie, a déclaré que 14 voitures de police, un camion de pompiers et une ambulance étaient apparus à son domicile lorsque quelqu’un a appelé le 911 au sujet d’une fusillade canular.

“Maintenant, je verrouille mes portes tous les soirs”, a-t-il déclaré à Reuters. “C’est la réalité dans laquelle je vis.”

Jen Easterly, directrice de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), l’agence fédérale chargée de renforcer la sécurité des élections, a également été la cible d’un canular le 30 décembre, a rapporté NBC News plus tôt cette semaine.

“L’une des tendances les plus troublantes que nous ayons observées ces dernières années est le harcèlement des agents publics de tous bords politiques, y compris des incidents extrêmes impliquant des écrasements et des menaces personnelles directes”, a déclaré Easterly. Actualités NBC. « Ces incidents représentent un risque sérieux pour les individus, leurs familles et, en cas d’écrasement, pour les forces de l’ordre qui réagissent à la situation. Même si ma propre expérience a été certainement déchirante, elle n’était malheureusement pas unique.

Certains responsables ont également été la cible de menaces plus directes. Le matin des plaidoiries finales du procès pour fraude de Trump à New York, une équipe anti-bombes a répondu à une menace dirigée contre le domicile de Long Island du juge Arthur Engoron, qui supervise l’affaire.