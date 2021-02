Nikki Grahame de Big Brother a tout avoué à son ex-petit ami Pete Bennett lorsqu’ils ont été réunis lors d’un appel vidéo.

Le couple s’est rencontré sur Big Brother 7 en 2006 et a capturé la nation avec leur douce histoire d’amour.

Nikki et le vainqueur Pete ont continué leur romance sur le monde extérieur mais les choses n’ont pas duré.

Alors qu’ils étaient réunis dans le cadre de la série Sky Bingo The Big Ry-Union, dirigée par le gagnant de Celebrity Big Brother Rylan Clark-Neal, elle a franchement avoué comment la romance l’avait affectée.

Dans le clip exclusif du Mirror, Nikki, 38 ans, déclare: « J’ai l’habitude de traquer ces horribles footballeurs et comme, pourquoi ai-je choisi ce garçon de Brighton qui est un peu fou comme moi?







«J’étais comme ‘Non’, essayant de combattre mes sentiments mais j’étais amoureux de toi, Pete.

« Tu as brisé mon cœur sanglant! »

Pete, également âgé de 38 ans, est vu sourire maladroitement et rapprocher son chien de la caméra pour détourner l’attention de la situation.

La vidéo complète sera publiée le Les canaux sociaux de Sky Bingo plus tard aujourd’hui.

Rylan a joué dans une série de vidéos qui réunissent les stars de Big Brother.







Hier, les autres stars de Big Brother 7, Aisleyne Horgan-Wallace et Glyn Wise, ont pris leur tour.

Rylan a interrogé Glyn sur la récente couverture médiatique qui l’entourait, disant: « Les gens ne peuvent pas vraiment croire que vous avez grandi. »

Glyn a déclaré: « Vous savez quoi, je pense que j’étais comme le vilain petit canard et j’ai grandi un peu, mais j’avais 18 ans, pour être honnête avec vous, je pense que j’étais un peu trop jeune pour être là-dedans parce que je était si naïf, je ne savais même pas cuisiner.

« Je n’avais aucune compétence de vie et c’était comme me mettre avec les bulldogs – c’est ce que je ressentais. »







Mais il a ajouté: « Je suis très reconnaissant pour l’expérience, mais le meilleur moment que je dois admettre a été d’être expulsé, car je me sentais comme un gagnant même si je n’avais pas gagné, mais j’avais l’impression que le public applaudissait, rencontrer Davina McCall, c’était une expérience vraiment folle mais la meilleure de ma vie. «

Rylan a également interrogé Aisleyne sur son entrée dans la série comme une arrivée tardive, lui disant qu’elle était « chez elle dans le complexe Big Brother ».

«Je veux dire que puis-je dire?» Rit-elle. « Je me connaissais juste.

« Honnêtement, c’était difficile d’entrer plus tard, j’ai failli ne pas continuer parce que je ne pensais tout simplement pas qu’il y aurait de la longévité pour moi, mais je veux dire que je ne suis pas une giroflée et je n’en suis pas une pour que vous sachiez en quelque sorte, être laissé de côté, je vais m’assurer que je me sens à l’aise indépendamment de ce que tout le monde pense de moi

« Mais je suis ce que je suis, que puis-je dire? Aimez-le ou détestez-le ou laissez-le ou aimez-le. »