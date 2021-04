NIKKI Grahame a partagé des «moments spéciaux» avec ses amis en Australie lors de ses dernières vacances avant sa mort tragique.

L’icône de Big Brother, âgée de 38 ans, est décédée vendredi après trois décennies de lutte contre l’anorexie.

Sa mère Sue, 66 ans, a récemment raconté à quel point Nikki aimait rendre visite à des amis à l’étranger.

Le dernier voyage de la star de télé-réalité a eu lieu dans le Queensland en janvier 2020, quelques mois seulement avant que la pandémie de coronavirus ne rende les vacances impossibles.

Pendant les vacances, Nikki a fréquenté l’ancien couple de Big Brother Australia, Tim Dorner et Ash Toweel.

Elle a partagé des photos souriantes du voyage sur Instagram alors que le trio se rendait sur la plage idyllique.

«Tant de moments spéciaux partagés avec ces âmes incroyables», a-t-elle écrit.

Heartbroken Ash et Tim ont depuis lors rendu un hommage sincère à Nikki.

«Ma chère douce Nikki», a écrit Ash. «Les mots ne peuvent pas commencer à décrire la tristesse que nous ressentons tous en vous perdant. Vous étiez une petite fusée de rires, de crises de colère mais surtout de gentillesse.

«Tu m’as toujours appelé ton gentil garçon précieux et tu m’as fait sentir comme la personne la plus spéciale au monde en me rappelant quand je ne pouvais pas le voir moi-même. J’aurais aimé pouvoir vous aider comme vous m’avez aidé.

Tandis que Tim a dit: «Nos mondes loufoques sont entrés en collision de la manière la plus irréelle possible lorsque nous sommes tous les deux entrés ensemble dans la maison de Big Brother Canada, mais nous sommes devenus amis pour la vie.

«Tu étais mon âme sœur, belle fleur, compagnon de malice, superstar emblématique et véritable ami dans les moments difficiles pour moi… Tu vas tellement me manquer.

Nikki s’était rendue dans un hôpital privé pour traiter son trouble de l’alimentation le mois dernier après que ses amis désespérés aient réussi à collecter plus de 65 500 £ pour commencer à payer des soins vitaux.

Caractéristiques de Rex

Nikki est décédée suite à une longue bataille contre l’anorexie[/caption]

Cependant, son décès a été confirmé dans une déclaration à son sujet Page GoFundMe.

On y lisait: «C’est avec une grande tristesse, nous devons vous faire savoir que notre cher ami Nikki est décédé aux petites heures du vendredi 9 avril.

«Cela nous brise le cœur de savoir qu’une personne si précieuse nous a été enlevée à un si jeune âge. Nikki a non seulement touché la vie de millions de personnes, mais aussi ses amis et sa famille qui lui manqueront énormément.

«Nous aimerions demander la confidentialité en cette période difficile, pendant que les amis et la famille de Nikki traitent la triste nouvelle.

« Tous les détails seront publiés au fur et à mesure que nous les connaîtrons. »

Caractéristiques de Rex

Nikki s’est fait connaître dans la maison Big Brother en 2006[/caption]

Roger Crump – Le soleil

Nikki était l’un des concurrents les plus emblématiques de la série et était extrêmement populaire auprès des fans[/caption]

Il a continué: «Tous les dons ont été grandement appréciés et c’était réconfortant pour tout le monde, y compris Nikki, de voir à quel point elle était aimée.

Le représentant de Nikki, Freddie White, a également déclaré dans un communiqué: «C’est avec une tristesse incommensurable que Nikki Grahame est décédée aux premières heures du vendredi 9 avril 2021. Veuillez respecter la vie privée des amis et de la famille de Nikki en cette période tragique et difficile.

Suite à la nouvelle, les hommages ont immédiatement commencé à affluer pour Nikki – qui est devenue célèbre dans la série 2006 de Big Brother de la part de ses collègues concurrents, des stars de la télé-réalité et des célébrités qui l’avaient rencontrée.

Katie Price, 42 ans, a révélé son chagrin d’avoir manqué le dernier message vocal de Nikki avant son décès tragique.

Sa triste mort survient après son dernier post Instagram obsédant où elle a admis qu’elle «ne pouvait sérieusement pas faire face» à un autre verrouillage.

Pennsylvanie

Les hommages ont afflué pour Nikki du monde de la télé-réalité et du divertissement[/caption]

Pendant ce temps, la mère de Nikki, Sue, est apparue dans This Morning la semaine dernière et a déclaré que la bataille pour la santé de sa fille avait été déclenchée lorsque les gymnases étaient fermés pendant le verrouillage, la star redoutant de manger si elle ne pouvait pas faire de l’exercice.

Elle a déclaré: «Avec Covid, cela semble fou, mais des choses comme la fermeture de gymnases l’ont touchée.

«Pour qu’elle puisse manger, elle a besoin de savoir qu’elle peut faire de l’exercice, alors quand ils ont fermé, c’était assez inquiétant, l’isolement aussi.

«Je lui ai demandé si elle viendrait et rester avec moi, mais elle a dit qu’elle devait être chez elle.»

Ruckas

La mère de Nikki est apparue sur This Morning la semaine dernière[/caption]

«Elle (souffrait d’une solitude terminale), elle se sentait très coupée et passait trop de temps seule sans avoir à penser à autre chose qu’à la nourriture.

«Tout s’est arrêté. Aussi pour Nikki, elle se débrouillerait tout au long de l’année en sachant qu’elle a des amis à l’étranger et qu’elle leur rendrait visite.

«Elle a passé beaucoup de temps l’année dernière à annuler les vacances.»

Sue a déclaré qu’elle avait un message pour les fans de sa fille: «J’ai entendu Nikki ce matin et elle a dit: ‘Veuillez souligner à quel point je suis dépassée par la gentillesse des gens envers moi. Je suis tellement reconnaissant.’

Getty

La santé de Nikki a souffert pendant le verrouillage[/caption]

«Mais elle a dit ‘dites aussi à tout le monde que je vais faire de mon mieux pour battre ça’.»

La mère de Nikki a également partagé le moment où elle a réalisé que «quelque chose n’allait pas» avec la star âgée de seulement sept ans, quand ils sont allés dîner en famille le dimanche des mères.

Elle a dit: «Nous avons eu beaucoup de choses en cours. Vous savez, mon père est tombé très malade et bien sûr cela m’a affecté et je pense qu’elle était inquiète pour moi et j’ai essayé de faire un visage courageux.

«Nous avons eu d’autres choses en cours, mon mariage s’est rompu et mon mari a eu des difficultés au travail, donc je sais que (notre maison) n’était pas un endroit heureux.

GoFundMe

Les amis de Nikki ont collecté plus de 65000 £ pour ses soins[/caption]

Tu n’es pas seul CHAQUE 90 minutes au Royaume-Uni, une vie est perdue à cause du suicide. Il ne fait pas de discrimination, touchant la vie des gens dans tous les coins de la société – des sans-abri et des chômeurs aux constructeurs et aux médecins, aux stars de la réalité et aux footballeurs. C’est le plus grand tueur de personnes de moins de 35 ans, plus mortel que le cancer et les accidents de voiture. Et les hommes sont trois fois plus susceptibles de se suicider que les femmes. Pourtant, on en parle rarement, un tabou qui menace de continuer son déchaînement meurtrier à moins que nous ne nous arrêtions tous et ne prenions conscience, maintenant. C’est pourquoi The Sun a lancé la campagne You’re Not Alone. L’objectif est qu’en partageant des conseils pratiques, en sensibilisant et en abattant les obstacles auxquels les gens sont confrontés lorsqu’ils parlent de leur santé mentale, nous pouvons tous faire notre part pour aider à sauver des vies. Faisons tous le vœu de demander de l’aide quand nous en avons besoin et écoutons les autres… Vous n’êtes pas seul. Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, avez besoin d’aide pour faire face à des problèmes de santé mentale, les organisations suivantes vous soutiennent: CALME, www.thecalmzone.net, 0800 585 858

Tête ensemble, www.headstogether.org.uk

Écouter, www.mind.org.uk, 0300 123 3393

Papyrus, www.papyrus-uk.org, 0800 068 41 41

Samaritains, www.samaritans.org, 116 123

Movember, www.uk.movember.com

Anxiété au Royaume-Uni www.anxietyuk.org.uk, 03444775774 du lundi au vendredi de 9h30 à 22h, samedi / dimanche de 10h à 20h

«Un point me tient à l’esprit. Elle avait sept ans et nous sommes allés au restaurant et Nikki se tenait à côté de moi, elle ne voulait pas vraiment s’asseoir, elle était juste à côté de moi et c’est à cette époque que j’ai remarqué, elle a commencé à refuser de manger mon esprit. »

L’objectif de la collecte de fonds était initialement de 25000 £, des célébrités au grand cœur telles que Rylan Clark-Neal, Michelle Visage et Vanessa Feltz ont chacune fait un don de 500 £.

Le représentant de Nikki a déclaré au Sun à l’époque: «C’est avec tristesse que nous pouvons confirmer que la bataille de Nikki contre l’anorexie s’est aggravée ces derniers mois et que ses proches font tout ce qu’ils peuvent pour l’aider à récupérer, notamment sous la forme d’un Allez à la page Fund Me.

«Nous sommes convaincus que Nikki sera en mesure de se rétablir complètement et elle aimerait personnellement remercier tout le monde pour leurs aimables paroles, leurs souhaits et leurs dons aujourd’hui et au-delà.

Assistance téléphonique sur les troubles de l’alimentation et l’image corporelle Pour obtenir de l’aide et du soutien sur les troubles de l’alimentation et l’image corporelle, vous pouvez appeler Beat Eating Disorders. Leur ligne d’assistance pour adultes est le 0808 201 1677. La ligne d’assistance pour les jeunes est au 0808 801 0711

Les amis de Nikki ont désespérément tenté de collecter de l’argent car ils pensaient qu’une clinique spécialisée était son «dernier espoir».

Ses copains Carly et Leon ont expliqué sur la page de collecte de fonds: «Au cours des dernières années, la famille et les amis de Nikki ont essayé désespérément d’obtenir Nikki toute l’aide possible via le NHS, mais malheureusement, les traitements ont échoué et nous avons épuisé toutes les voies possibles, et maintenant Nik va malheureusement très mal, c’est maintenant notre dernier espoir.

Rex

Nikki est revenu à Big Brother pour la série Ultimate en 2010 et est également apparu sur la version canadienne[/caption]

«Pour le moment, Nikki se sent constamment faible et se débat au quotidien», ont-ils écrit.

«Elle se sent piégée et veut vraiment aller mieux, mais elle a l’impression que c’est impossible. C’est déchirant et nous voulons désespérément juste une Nikki en bonne santé et en bonne santé avec nous.

«Elle n’a pas d’énergie et prend chaque jour comme il vient.»

Nikki avait été ouverte sur son combat contre l’anorexie depuis qu’elle était devenue célèbre dans Big Brother en 2006, en publiant son autobiographie Dying To Be Thin en 2009.





Elle lutte contre la maladie depuis qu’elle est enfant et a été admise pour la première fois dans un hôpital psychiatrique à l’âge de 12 ans à la suite d’une tentative de suicide.

À un moment donné, Nikki a dû être gavée de force par une sonde nasale après s’être affamée.

Malgré sa bataille contre le trouble de l’alimentation, la personnalité pétillante de Nikki – et ses réactions dramatiques – en ont fait un succès instantané lorsqu’elle est entrée dans Big Brother dans la septième série en 2006.

L’un de ses moments classiques a été quand elle a pleuré « Qui est-elle?! » à propos d’un nouveau colocataire dans la chaise Diary Room, tandis que sa relation avec l’éventuel gagnant Pete Bennett a conquis le cœur des téléspectateurs.

Pennsylvanie

Nikki a reçu un prix national de la télévision pour le candidat à la télévision la plus populaire[/caption]

Bien que leur romance n’ait pas duré longtemps une fois de retour dans le monde réel, Nikki est restée populaire, décrochant sa propre série de téléréalité, la princesse Nikki.

Elle est retournée à la maison Big Brother pour Ultimate Big Brother en 2010, où elle a terminé en tant que finaliste du vainqueur de la deuxième série, Brian Dowling.





Nikki est également apparue comme colocataire invitée dans la série 16 en 2015 et a participé à la quatrième série de Big Brother Canada l’année suivante, terminant à la sixième place.

Son succès sur Big Brother l’a amenée à remporter un prix national de la télévision pour le candidat à la télévision la plus populaire.

En plus de son travail à la télévision – qui comprenait des apparitions dans des émissions telles que 8 chats sur 10 et Celebrity Coach Trip – Nikki a également publié deux livres sur son combat contre l’anorexie, Dying To Be Thin en 2009 et Fragile en 2012.