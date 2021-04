Pour Nikki Glaser, parmi les comédiens présentés dans le film, son enfance comprenait des sentiments accablants d’être un vilain petit canard, de multiples insécurités, un besoin d’attention et un trouble de l’alimentation. Pendant des années, elle a essayé de combler le vide avec du temps sur scène et projet après projet, expliquant que le «bourreau de travail» était devenu sa drogue.

Elle faisait du stand-up tous les soirs, sans beaucoup de pauses, lorsque la pandémie de coronavirus a frappé. Elle est retournée chez elle pour vivre avec ses parents à St. Louis, MO. Cela a changé toute sa vision de la vie, de sa famille et d’elle-même.

« Je les aime [my parents]. Tout le monde [thought moving home] allait nous briser et les gens disaient: «Je ne pourrais jamais vivre avec mes parents». Et je me dis: «Je ne pourrais pas non plus vivre avec tes parents. Tes parents sont nuls », a plaisanté Glaser dans une récente interview avec CNN.

Elle décrit ses parents comme lâches et ouverts d’esprit.

«Ils ont aimé la même télé que moi», dit-elle. « Et ils sont si drôles. »

« Je sais qu’ils vont disparaître un jour », a-t-elle ajouté. « Je me suis vraiment arrêté et je me suis dit: ‘Cela vous manquera vraiment un jour. Et j’essaye de rester dans l’instant présent.' »

Glaser passe un si bon moment avec sa famille qu’elle a décidé de rester à Saint-Louis, où elle loue un appartement avec sa meilleure amie et anime un podcast.

«Je vis dans un appartement à Saint-Louis et je ne sais pas quelle est la prochaine étape», a déclaré Glaser. « Quand d’autres villes s’ouvrent, je pourrais trouver une place à Los Angeles et à New York ou simplement y visiter. Mais j’ai vraiment découvert pendant la pandémie que je peux avoir une grande présence à Hollywood et à New York depuis Saint-Louis, je dois juste le faire. prendre un vol vers le sud-ouest. «

Glaser héberge son nouveau podcast, « The Nikki Glaser Podcast », produit par Will Ferrell et le Big Money Players Network d’iHeartMedia, depuis son salon chaque matin. Elle a dit que c’était peut-être son projet préféré de tous les temps et qu’il avait conduit à un profond amour-propre qu’elle n’avait jamais connu auparavant.

« Il s’avère que je m’apprécie pour la première fois de ma vie, comme, j’ai vraiment de l’estime de soi, ce qui est une sorte de kryptonite pour un comédien, mais ce podcast n’est pas seulement une comédie, je le considère en quelque sorte comme moi- aide », a déclaré Glaser. « Et par là, je veux dire, je déteste dire que c’est comme une séance de thérapie parce que ce n’est pas le cas, mais je suis un livre ouvert sur ce podcast d’une manière que je ne suis même pas avec mes amis les plus proches. »

Glaser, qui a également une émission de téléréalité sur le pont, un pilote de comédie qu’elle a vendu au sujet de la culture d’annulation et des tâches d’animation dans une émission de concours de rencontres, a déclaré qu’elle souhaiterait éventuellement inclure sa famille dans le podcast.

« Les gens les adorent. Et, ils sont vraiment, mes parents méritent d’être à la caméra et de diffuser. Ce sont certainement des célébrités potentielles à part entière », rit Glaser. « J’aime leur donner cette opportunité plus tard dans la vie. »

Glaser a dit qu’elle aimerait faire le podcast le plus longtemps possible.

« C’est quelque chose dont je ne veux jamais m’éloigner, que je peux faire pour toujours », a-t-elle déclaré. Et je n’ai jamais vraiment abordé quoi que ce soit de cette façon. Je suis terrifié par l’engagement. Comme acheter un compte de 500 Q-tips, c’est trop pour moi », dit-elle.« J’ai eu de la chance parce que je le fais depuis trois semaines maintenant et c’est la meilleure chose que j’ai jamais faite. Et j’attends ça avec impatience chaque jour. Je suis tellement reconnaissant et chanceux d’être en mesure de [do it.] »

«Ce n’est pas perdu pour moi», a-t-elle déclaré, reconnaissant les pertes personnelles et professionnelles généralisées que beaucoup ont subies au cours de l’année écoulée. « Je me réveille tous les jours. J’ai commencé à prier pendant l’été aussi. Comme si j’avais trouvé ma version de Dieu, même si j’ai toujours été athée. Je suis juste plus spirituel et je ne suis pas aussi égoïste. Je veux aider plus de gens. »

« Je veux que tout ce que je fais, que ce soit drôle ou non, doit aussi cocher la case » Est-ce que ça fait du bien aux gens? «

Et cela comprend elle-même.

«Tout n’est pas un succès ou une rupture», dit-elle. «Et je suis juste beaucoup plus facile avec moi-même. Et je me sens obligé de partager les secrets que j’ai appris en lisant des livres d’auto-assistance, en parlant à des gens intelligents et en écoutant des podcasts et en méditant de la manière la plus acceptable qui ne soit pas Preachy. Ce n’est pas un podcast goop. C’est un podcast de comédie, mais j’ai aussi un message. Je veux que tout le monde soit heureux. Y compris moi-même. Ouais. «