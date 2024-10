Nikki Garcia reçoit une ordonnance de non-communication contre son mari Artem Chigvintsev

Nikki Garcia, ancienne élève de la WWE, a demandé et obtenu une ordonnance de non-communication contre son mari Artem Chigvintsev, selon un nouveau rapport. Rapports TMZ que Garcia a déposé a déposé une ordonnance d’interdiction lundi et a reçu l’approbation d’un juge. Cette plainte fait suite à l’arrestation de Chigvintsev en août pour un incident présumé de violence domestique, bien qu’il n’ait pas été inculpé. Garcia avait demandé le divorce le mois dernier.

Selon l’ordonnance d’interdiction déposée, Garcia allègue que Chigvintsev « m’a plaqué à plusieurs reprises et m’a plaqué au sol alors que notre enfant était présent ». Elle affirme que Chigvintsev est devenu « de plus en plus en colère » depuis qu’il a été exclu Danse avec les stars et il « claquerait » et lui crierait dessus. Garcia allègue qu’ils ont tous deux eu des discussions sur la nécessité de contrôler sa colère.

Le dossier continue en disant que le matin de l’incident présumé, Chigvintsev a perdu la tête sur la façon dont le muffin anglais de leur fils devait être grillé et a commencé à crier qu’elle avait fait de l’enfant un « mangeur difficile ». Garcia affirme qu’elle a été tellement bouleversée par l’agression verbale qu’elle a jeté les chaussures taille 7 de leur fils sur Chigvintsev et qu’elles lui ont frappé la jambe, mais étaient trop légères pour le blesser.

Garcia allègue ensuite que Chigvintsev a attrapé leur fils et a couru avec lui à l’étage. Elle a essayé d’entrer dans la pièce et Chigvintsev aurait ouvert la porte et l’aurait plaquée au sol, la maintenant là pendant ce qui lui a semblé 30 secondes. Il serait ensuite retourné dans la chambre du garçon et aurait fermé la porte. Lorsqu’elle aurait tenté de l’ouvrir à nouveau, il l’aurait poussée à travers le couloir jusqu’à leur chambre où il l’aurait forcée à s’allonger au sol. Elle affirme que ses mains étaient sur sa poitrine, près de son sternum, et qu’elles étaient pressées au point qu’elle avait l’impression d’étouffer.

Garcia poursuit en disant qu’elle a attrapé le cou de Chigvintsev pour tenter de le repousser. La police est arrivée et leur fils a déclaré que Chigvintsev « m’avait blessé la main ».

Garcia allègue également que Chigvintsev a de nouveau été violent physiquement à la mi-2023 lorsqu’il « m’a violemment attrapé par la taille » pour l’éloigner de leur fils, et qu’il y a eu plusieurs cas de violence verbale.

Elle note qu’elle ne veut pas que son fils grandisse dans l’environnement chargé de conflits qu’elle a connu et souhaite que Chigvintsev suive une thérapie et gère la colère, avec elle et son fils ayant de l’espace avec lui jusqu’à ce qu’il aille mieux.

Le juge a signé l’ordonnance interdisant à Chigvintsev de contacter ou de s’approcher à moins de 100 mètres d’elle, de son fils ou de leur domicile. Il existe une exception pour les visites ou l’échange de l’enfant conformément aux visites ordonnées par le tribunal. Garcia a demandé si elle pouvait quitter le pays avec leur fils pour filmer un projet à Londres, mais cela a été refusé jusqu’à une audience complète le 21 octobre.