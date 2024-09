Nikki Garcia prête à prendre une décision « sérieuse » dans son mariage avec Artem Chuguntsev

Selon certaines informations, Nikki Garcia envisagerait de prendre une décision « sérieuse » dans son mariage avec Artem Chuguntsev.

Un initié a révélé Nous Hebdomadaire que la personnalité de la télévision et l’ancien lutteur de la WWE « ne vivent pas sous le même toit » après l’arrestation d’Artem pour violences conjugales.

Le confident a révélé que leurs « amis croient qu’ils finiront par se séparer ».

Le 29 août, Artem a été placé en garde à vue par la police californienne, accusé de violences conjugales suite à une prétendue altercation avec sa femme.

« Nikki, [her sister] Brie et sa famille sont trop forts pour laisser passer cela et pour laisser ce genre de comportement être acceptable », a ajouté l’informateur, « surtout avec un enfant ».

Pour ceux qui ne le savent pas, Nikki et Artem se sont mariés en août 2022 et le couple partage un fils, Matteo, ensemble.