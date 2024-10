Nikki Garcia obtient une ordonnance de non-communication contre son mari Artem Chigvintsev

L’ancienne star de la WWE Nikki Garcia a obtenu une ordonnance de non-communication contre son mari, Artem Chigvintsev, à la suite d’un incident présumé de violence domestique à leur domicile en août dernier.

TMZ a rapporté que la demande a été déposée lundi dernier et a été approuvée par un juge à la suite d’une déclaration sous serment de Garcia donnant des détails sur la façon dont son mari l’aurait agressée.

Il ne fera pas l’objet d’accusations suite à son arrestation, comme l’a déclaré, entre autres choses, le procureur du district de Napa Valley (CA), « nous avons l’obligation éthique de ne porter plainte que lorsqu’elles sont étayées par des preuves ».

Il lui est interdit de s’approcher à moins de 100 mètres d’elle, de leur fils ou de leur domicile, sauf lors de visites ou d’échanges de visites judiciaires ordonnées par des enfants. Le juge a rejeté sa demande de quitter le pays avec son fils pour travailler sur un projet. Une audience complète est prévue pour le 21 octobre.

Les deux se sont mariés en 2022. Garcia a demandé le divorce à la mi-septembre.

**********

TMZ a inclus plusieurs détails de la déclaration susmentionnée, notamment comment Garcia (l’ancienne Nikki Bella) allègue que Chigvintsev l’a plaquée à plusieurs reprises et l’a plaquée au sol alors que leur enfant était présent. Elle affirme également qu’il était de plus en plus en colère et s’en prenait à elle, prétendument parce qu’elle n’avait pas grillé un muffin anglais pour leur fils de quatre ans et lui reprochait de faire de lui un mangeur difficile.

Après avoir jeté les chaussures de son fils sur son mari, elle allègue qu’il l’a attrapé et a couru avec leur fils à l’étage. Lorsqu’elle a tenté d’entrer dans une pièce où ils se trouvaient, elle a déclaré qu’il l’avait plaquée et l’avait retenue là brièvement. Une autre altercation physique aurait eu lieu plus tard, au cours de laquelle il avait les mains sur sa poitrine et elle aurait dit qu’elle avait l’impression d’étouffer.

Elle a également affirmé qu’il avait été à la fois violent physiquement et verbalement dans le passé, fournissant des détails.

Chigvintsev n’a pas été invité à revenir sur « Dancing With The Stars » peu de temps après son arrestation en août.

