Nikki Garcia obtient une ordonnance de non-communication contre Artem Chigvintsev et révèle les détails du combat

Nikki Bella (alias Garcia) a obtenu jeudi une ordonnance de non-communication contre son ex-mari, Artem Chigvintsev, peut confirmer The Post, et elle a détaillé l’altercation physique présumée qui a conduit à son arrestation.

Dans son dossier obtenu par TMZl’ancien de « WWE Divas » a affirmé qu’Artem « m’a plaqué plusieurs fois et m’a plaqué au sol pendant que notre enfant était présent ».

Bella a allégué qu’Artem était « de plus en plus en colère, m’engueulait et criait » depuis qu’il avait découvert qu’il avait été coupé de « Danse avec les stars ». Elle a affirmé que la bagarre avait commencé après qu’il se soit mis en colère contre la façon dont elle avait grillé le muffin anglais de leur fils de quatre ans et lui avait reproché que le tout-petit était un « mangeur difficile ».

Bella a admis qu’elle avait jeté les chaussures de leur fils vers Artem, lui frappant la jambe, ce qui aurait amené le professionnel de la danse à attraper leur enfant et à courir à l’étage alors que le bébé criait : « Maman ! Maman! »

Bella a allégué que lorsqu’elle a essayé d’accéder à la pièce, Artem a ouvert la porte et l’a plaquée au sol. Elle a affirmé qu’il lui avait attrapé les bras et l’avait maintenue au sol pendant ce qu’elle estimait être environ 30 secondes.

Dans les documents, Bella dit qu’Artem est retourné dans la pièce avec leur enfant et a fermé la porte. Lorsqu’elle a tenté à nouveau d’accéder, il l’aurait poussée à travers le couloir jusqu’à leur chambre principale.

L’ex-star de la WWE a affirmé que leur prétendue altercation avait dégénéré à partir de là.

Bella a allégué qu’Artem l’avait forcée à monter sur le sol de la salle de bain et avait commencé à appuyer sur sa poitrine près de son sternum. Elle a dit qu’elle avait l’impression d’étouffer et qu’elle lui a attrapé le cou pour le faire lâcher.

Artem a appelé le 911 pour signaler une « urgence médicale » au domicile du couple avant son arrestation, disant aux répartiteurs que sa femme lui avait jeté une chaussure.

Dans sa demande d’ordonnance de non-communication, Bella a allégué que lorsque la police est arrivée sur les lieux, leur fils leur a dit : « Papa m’a blessé à la main. »

Selon la star de télé-réalité, ce n’était pas la première fois qu’Artem se montrait violent avec elle.

Bella a déclaré qu’à la mi-2023, son mari désormais séparé « m’a violemment attrapé autour de la taille » pour l’éloigner de leur enfant. Elle a également affirmé qu’elle avait été agressée verbalement à plusieurs reprises par Artem.

L’ex-lutteuse a déclaré qu’elle ne voulait pas que son fils grandisse dans un environnement turbulent et pensait qu’Artem avait besoin d’une thérapie et d’une gestion de sa colère.

TMZ a rapporté que le juge avait signé l’ordonnance de non-communication, interdisant à Artem de contacter Bella ou leur enfant. Il lui est également interdit de s’approcher à moins de 100 mètres d’eux ou de leur domicile, sauf pour des visites ou des visites ordonnées par le tribunal.

Le Post a contacté les représentants de Bella et Artem.

Les archives en ligne consultées par The Post montrent qu’une audience est prévue le 21 octobre.

L’équipe de Bella a déclaré à TMZ : « En raison de l’incident qui a conduit à l’arrestation d’Artem le 29 août 2024, Nikki a décidé de demander une ordonnance temporaire d’interdiction de violence domestique pour se protéger et protéger son fils. Bien que Nikki ait demandé au procureur du district de Napa de ne pas porter plainte contre Artem car elle ne voulait pas qu’il aille en prison, il doit quand même être tenu responsable de ses actes, et Nikki et son fils doivent être protégés. La priorité numéro un de Nikki a toujours été le bien-être de son fils. Elle est reconnaissante pour tout l’amour et le soutien qu’elle a reçu et continue de demander le respect de l’intimité pour elle et sa famille pendant cette période difficile.

Artem a été arrêté pour violence domestique présumée le 29 août. Les accusations ont ensuite été abandonnées, la porte-parole du procureur du comté de Napa, Allison Haley, ayant déclaré au Post que son bureau « avait refusé de

déposer des accusations criminelles.

« La décision de ne pas porter plainte contre M. Chigvintsev a été prise après un examen approfondi de l’enquête criminelle et une évaluation minutieuse des preuves présentées au bureau du procureur », indique le communiqué.

L’ancien pro du « DWTS » a rompu son silence après la décision.

« Je suis incroyablement soulagé et reconnaissant que les accusations de violence domestique portées contre moi aient été abandonnées », a partagé Artem sur son histoire Instagram. « Cela a été une période extrêmement difficile pour moi. Je suis reconnaissant que la vérité ait prévalu.

Bella a demandé le divorce le 11 septembre, demandant la garde exclusive de leur fils. Artem a répondu par une demande de garde partagée et de pension alimentaire pour le conjoint.

L’affaire du divorce est en cours.