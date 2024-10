Nikki Garcia d’humeur festive alors qu’Artem Chigvintsev obtient une ordonnance de non-communication

Nikki Garcia est en pleine folie d’amour-propre après avoir récemment obtenu une ordonnance restrictive contre son ex-mari Artem Chigvintsev.

L’ancienne athlète de la WWE faisait une course d’épicerie lundi chez un Trader Joe’s à Napa Valley, en Californie, lorsqu’elle est également apparue pour ramasser deux bouquets de fleurs d’oranger, Page Six.

La star de Total Bellas, 40 ans, était vêtue de façon décontractée d’un haut court sans manches à col montant blanc et de leggings noirs avec une veste à carreaux blanc et marron autour de la taille. Elle avait enfilé une paire de tongs noires à plateforme pour faire la course et avait tiré ses cheveux en un chignon serré.

Les photos ont été prises quelques jours seulement après qu’elle et Chigvintsev, 42 ans, aient tous deux obtenu des ordonnances de non-communication l’un contre l’autre au début du mois.

Garcia a été le premier à obtenir la protection jeudi dernier. Selon son dossier, l’ancien Danse avec les stars pro est devenu « de plus en plus en colère, s’en prenant à [her] et en criant » lors de leur vive dispute du 29 août.

Elle a également affirmé avoir été « plaquée à plusieurs reprises » et à un moment donné, l’ancien de DWTS « a épinglé [her] au sol », alors que leur fils de 4 ans, Matteo, était apparemment présent, ce qui a conduit à la brève arrestation de Chigvintsev pour violence domestique présumée.

Chigvintsev a également obtenu une ordonnance de non-communication le même jour après avoir affirmé que Garcia était en réalité l’agresseur lors du conflit.

Garcia a ensuite demandé le divorce de Chigvintsev après deux ans de mariage le 11 septembre.