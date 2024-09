Nikki Garcia demande le divorce d’Artem Chigvintsev après son arrestation

Nikki Garcia met fin à son mariage avec le danseur de « Dancing With the Stars » Artem Chigvintsev.

Garcia, l’ancienne catcheuse de la WWE autrefois connue sous le nom de Nikki Bella, a déposé une requête en divorce de Chigvintsev mercredi devant la Cour supérieure du comté de Napa, confirme le Times. Sa requête fait suite à leur deuxième anniversaire de mariage et à l’arrestation de Chigvintsev le mois dernier pour suspicion de violences conjugales.

Ni les représentants de Garcia, née Stephanie Nicole Garcia-Colace, ni Chigvintsev n’ont immédiatement répondu à la demande de commentaires du Times.

Chigvintsev, qui est apparu dans « DWTS » pendant 13 saisons depuis 2014, a été arrêté le 29 août à Yountville, en Californie, après avoir passé un appel au 911. La base de données des arrestations du comté de Napa cite la Californie code pénal vise toute personne qui « inflige volontairement des blessures corporelles entraînant un état traumatique » à un conjoint, un ancien conjoint, un partenaire vivant avec lui, un fiancé ou une fiancée, un ancien partenaire amoureux ou un coparent.

On ne sait pas si Garcia, 40 ans – avec qui Chigvintsev était associé lors de la saison 25 de « DWTS » en 2019 – était impliqué. TMZ Il a été signalé que des blessés avaient été signalés.

Chigvintsev, 42 ans, a été libéré le jour même de son arrestation contre une caution de 25 000 $.

Le temps passé ensemble par Garcia et Chigvintsev sur « DWTS » a déclenché une connexion romantique qui a finalement conduit au mariage en 2022. Avant de se marier, le couple accueilli un petit garçon en juillet 2020.

Ils ont célébré leur anniversaire de mariage le 26 août, trois jours seulement avant l’arrestation de Chigvintsev. Sur son compte Instagram postele vétéran de « DWTS » a fait l’éloge de sa femme, écrivant qu’il « ne peut pas voir ma vie avec toi ».

« Tu es tout pour moi », a-t-il légendé une photo de leur mariage.

Dans son Instagram posteGarcia a canalisé les paroles de « Can’t Help Falling in Love » pour exprimer ce qu’elle ressent pour le danseur, qui est né dans l’Union soviétique de l’époque et a déménagé aux États-Unis en 2003. La chanson d’amour, a-t-elle dit, « est notre histoire d’amour ». Elle a dit qu’il avait eu une « conversation avec [Jesus] & Dieu” à propos de son partenaire.

« Tout est allé trop vite. Et puis cette chanson est arrivée. Et c’est là que j’ai su que je tombais amoureuse de lui et que tout devait arriver », a-t-elle écrit.

Ni Garcia ni Chigvintsev n’ont publié de messages sur les réseaux sociaux depuis leur arrestation. Selon une décision prise avant son arrestation, Chigvintsev ne fera pas partie des danseurs professionnels qui s’associeront à une nouvelle série de concurrents pour la saison 33 de « Dancing With the Stars », qui sera diffusée pour la première fois le 17 septembre sur ABC.

Christie D’Zurilla, rédactrice adjointe du Times, a contribué à ce reportage.