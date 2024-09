Nikki Garcia demande le divorce d’Artem Chigvintsev après son arrestation

C’est fini pour Nikki Bella et Artem Chigvintsev.

L’ancienne Diva de la WWE, 40 ans, a demandé le divorce du pro de « Dancing With the Stars », 42 ans, mercredi, selon des documents en ligne obtenus par The Post.

Le dossier est déposé quelques semaines après son arrestation pour violence domestique à Napa, en Californie.

Artem Chigvintsev et Nikki Bella en 2022. nikkigarcia/Instagram

Artem Chigvintsev et Nikki Bella. nikkigarcia/Instagram

Artem Chigvintsev et Nikki Bella lors de leurs célébrations de mariage. Instagram / nikkigarcia

Chigvintsev et Bella se sont mariés lors d’une somptueuse cérémonie à Paris en 2022. Ils ont célébré leur deuxième mariage trois jours seulement avant l’arrestation du danseur professionnel le 29 août.

Chigvintsev et Bella partagent un enfant : leur fils Matteo, âgé de quatre ans.

Le Post a confirmé que Chigvintsev avait été arrêté par le département du shérif du comté de Napa juste avant 10 heures du matin pour violences conjugales, relevant du code pénal californien qui « rend illégal le fait de blesser un conjoint, un concubin ou un autre parent dans un acte de violence conjugale ». Des blessures visibles doivent être présentes pour que le crime présumé soit un crime.

Photo d’identité d’Artem Chigvintsev. Département des services correctionnels du comté de Napa

Artem Chigvintsev et Nikki Bella au live « The Bellas Podcast » le 8 février 2023. Getty Images pour SiriusXM

Sa caution a été fixée à 25 000 dollars. Il a été libéré plus tard dans la journée.

La victime présumée de Chigvintsev a demandé la confidentialité après son arrestation et a coopéré avec la police dans le cadre de l’enquête, a rapporté le quotidien. TMZ.

Bien que le nom de la deuxième personne n’ait pas été révélé, Chigvintsev a appelé le 911 plus tôt dans la journée, demandant une assistance médicale pour la victime présumée tout en affirmant que sa femme lui avait jeté une chaussure. Il a rappelé quelques minutes plus tard et a dit que leur aide n’était plus nécessaire ; cependant, la police s’est quand même présentée à la maison.

Artem Chigvintsev et Nikki Bella avec leur fils. nikkigarcia/Instagram

Artem Chigvintsev et Nikki Bella prenant un selfie. nikkigarcia/Instagram

Artem Chigvintsev et Nikki Bella sur la plage en 2021. nikkigarcia/Instagram

theartemc/Instagram

Alors que Cheryl Burke, la collègue pro de Chigvintsev dans « DWTS », a déclaré qu’elle était « complètement sous le choc » de son arrestation, des sources proches du couple ont affirmé que leur relation était « volatile » depuis longtemps.

Les initiés a déclaré à TMZ Les deux hommes auraient eu des altercations verbales mais auraient affirmé n’avoir eu connaissance d’aucune altercation physique. Ils ont décrit l’arrestation de Chigvintsev comme « choquante mais pas choquante » et ont affirmé qu’il n’était pas retourné à leur domicile conjugal après sa sortie de prison.

Nikki Bella à Los Angeles. SplashNews.com

Artem Chigvintsev et Nikki Bella célèbrent le jour de Noël 2022. nikkigarcia/Instagram

Artem Chigvintsev parle de « Danse avec les stars ». Disney / ABC via Getty Images

Bella a rompu le silence sur l’arrestation de son mari le vendredi 30 août, son représentant déclarant au Post : « C’est une affaire privée, et Nikki demande que sa vie privée et celle de sa famille soient respectées en ce moment. »

Elle a fait sa première apparition publique le lundi 2 septembre, alors qu’elle co-animait un concours de dégustation de hot-dogs en direct à Las Vegas, diffusé sur Netflix. Si Bella semblait de bonne humeur, il lui manquait un accessoire notable : son alliance.

Quant à Chigvintsev, il ne participera pas à la saison 33 de « DWTS », le programme dans lequel il joue depuis 2018 moins deux saisons, suite à son arrestation ; cependant, il semble que les dirigeants d’ABC aient pris la décision avant l’incident présumé.

Artem Chigvintsev et Nikki Bella dans « Danse avec les stars ». Contenu de divertissement général Disney via Getty Images

Nikki Bella et son ex-fiancé John Cena. Image de fil

Chigvintsev et Bella se sont rencontrés en 2017 alors qu’elle participait à « DWTS ». À l’époque, elle était fiancée à John Cena, star de la WWE devenue acteur.

La jumelle Bella et la lutteuse ont annulé leurs fiançailles en 2018, et elle a confirmé sa relation avec Chigvintsev l’année suivante.

Bella s’est extasiée sur son mari à l’occasion de l’anniversaire précédant son arrestation, affirmant que leur histoire d’amour était « censée être ».

Chigvintsev lui a rendu la pareille en sous-titrant plusieurs photos de mariage : « Joyeux anniversaire mon amour, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Tu es tout pour moi. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la National Domestic Violence Hotline au 1.800.799.SAFE (7233) ou envoyez un SMS avec le mot START au 88788.