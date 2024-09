Nikki Garcia demande le divorce après l’arrestation de son mari pour violences conjugales

Le 29 août, Danse avec les stars« Artem Chingvitstev a été arrêté et accusé de violences conjugales. L’arrestation et la situation qui a conduit à celle-ci se sont déroulées dans la maison de Napa Valley, en Californie, que Chingvitstev partageait avec sa femme, la Hall of Famer de la WWE Nikki Garcia (anciennement Bella), et leur fils de quatre ans.

Il y a peu d’informations sur l’affaire, si ce n’est que c’est Chingvitstev qui a appelé le 9-1-1, puis a rappelé pour tenter d’appeler la police et les secours. Les autorités affirment que la victime présentait des blessures visibles, mais il n’a pas encore été confirmé qui était la victime. Garcia a demandé le respect de sa vie privée pour elle et sa famille, et a vaqué à ses occupations (y compris la co-animation du concours de mangeurs de Netfllx pour la fête du Travail, Châtaigne contre Kobayashi : du bœuf non fini) sans commentaire public.

Selon TMZcette entreprise incluait la recherche d’avocats spécialisés dans les divorces. Et aujourd’hui (11 septembre), ce même média rapports Garcia a demandé le divorce après deux ans de mariage avec Chingvitstev. TMZ affirme également que Garcia et son fils vivent dans la maison où l’incident s’est produit, mais que Chingvitstev « loge chez un ami ».