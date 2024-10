Nikki Garcia (Bella) obtient une ordonnance de non-communication contre Artem Chigvintsev et affirme qu’elle a été brutalisée

Nikki García (alias Bella) a déposé une ordonnance de non-communication contre son ex-mari Artem Tchigvintsev Lundi, et un juge a signé, après que Nikki ait soumis une déclaration sous serment au tribunal expliquant en détail comment Artem l’aurait brutalisée.

Dans sa pétition, Nikki dit qu’Artem « m’a plaqué plusieurs fois et m’a plaqué au sol alors que notre enfant était présent ».

Elle dit que depuis qu’Artem a été coupé de « Danse avec les stars », il est devenu « de plus en plus en colère, me criant dessus et criant ». Elle a dit qu’ils avaient eu des discussions sur son besoin de contrôler sa colère, ajoutant que le matin de l’incident, Artem s’en était pris à Nikki sur la façon dont le muffin anglais de leur fils de 4 ans devrait être grillé, criant qu’elle avait fait de leur fils un « difficile ». mangeur. »





Nikki dit qu’elle a été tellement bouleversée par les cris d’Artem qu’elle a jeté les chaussures 7 de Matteo vers Artem. Elle dit que les chaussures lui ont heurté la jambe, mais qu’elles étaient si légères qu’elles n’auraient pas pu le blesser.

Elle dit qu’Artem a attrapé Matteo et a couru avec lui à l’étage, tandis que le garçon criait : « Maman ! Maman ! »

Elle dit qu’en essayant d’entrer dans la pièce, Artem a ouvert la porte et l’a plaquée au sol devant la chambre de Matteo. Elle dit qu’il lui a attrapé les bras et l’a maintenue au sol pendant ce qui lui a semblé 30 secondes.

Elle dit qu’Artem est ensuite retourné dans la chambre de Matteo et a fermé la porte – et elle dit qu’elle a encore essayé de pousser la porte, puis il l’a ouverte et l’a poussée à travers le couloir jusqu’à la chambre du couple, la forçant à tomber au sol dans leur chambre. salle de bain. Elle dit qu’il avait les mains sur sa poitrine, près de son sternum, en appuyant dessus – elle dit qu’elle avait l’impression d’étouffer – et elle dit qu’elle l’a attrapé par le cou pour tenter de le faire descendre.

La police est arrivée et Matteo leur a dit : « Papa m’a blessé à la main. »

Elle allègue également qu’Artem a été physiquement violent à une occasion antérieure. Elle dit qu’à la mi-2023, il « m’a violemment attrapé par la taille » pour l’éloigner de Matteo. Elle affirme également qu’il y a eu de nombreux cas de violence verbale. Elle dit qu’elle ne veut pas que son fils grandisse dans un environnement tumultueux comme elle l’a fait. Nikki veut qu’Artem obtienne l’aide dont il a besoin en matière de thérapie et de gestion de la colère – et qu’elle et Matteo aient suffisamment d’espace loin de lui jusqu’à ce qu’il s’améliore.

Le juge a interdit à Artem de la contacter ou de s’approcher à moins de 100 mètres d’elle, de leur fils, de leur domicile, etc. La seule exception concerne les visites ou les échanges de l’enfant lors de visites ordonnées par le tribunal.

Nikki avait demandé au juge si elle pouvait quitter le pays avec leur fils, mais le juge a rejeté cette demande jusqu’à la tenue d’une audience complète le 21 octobre. Elle souhaite se rendre à Londres pour filmer un projet.

On nous a dit qu’Artem ne vivait plus dans la maison familiale depuis le 29 août, à la suite d’un conflit domestique, mais le juge a déclaré qu’il n’accorderait pas d' »ordonnance de déménagement » avant l’audience.

Nikki a demandé le divorce après une altercation avec Artem qui l’a conduit en prison pour violence domestique présumée. Les procureurs ont refusé de porter plainte, invoquant le manque de preuves.

Nikki et Artem se sont mariés en 2022 lors d’une cérémonie à Paris. Ils se sont rencontrés en 2017 alors qu’ils étaient partenaires sur « Danse avec les stars », mais n’ont commencé à se fréquenter qu’après leur rupture. John Cena.

Artem a été autorisé à lui rendre visite et à passer des appels Facetime.