Nikki Garcia a obtenu une ordonnance de non-communication contre Artem Chigvintsev dans le cadre d’un divorce et détaille l’incident qui a conduit à son arrestation | Artem Chigvintsev, Nikki Garcia | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Nikki García a obtenu une ordonnance de non-communication contre son ex-mari Artem Tchigvintsev.

L’ancienne star de la WWE, âgée de 40 ans, a demandé une ordonnance d’interdiction plus tôt cette semaine, accompagnée d’une déclaration sous serment d’abus présumés auxquels elle aurait été confrontée de la part du danseur professionnel de 42 ans, et sa requête a été accordée, selon TMZ.

Selon la publication, Nikki dit qu’il « m’a plaqué à plusieurs reprises et m’a plaqué au sol alors que notre enfant était présent ».

Dans sa pétition, elle affirme qu’après qu’il ait été exclu Danse avec les starsil est devenu « de plus en plus en colère, m’agressant et criant », et ils ont eu des discussions sur le fait qu’il devait contrôler sa colère.

Le matin de l’incident qui a conduit à son arrestation, il s’en serait pris à elle à cause de leur fils, Matéovoulant que son muffin anglais soit grillé d’une certaine manière, avec Artem criant sur la façon dont elle a fait Matéo un « mangeur difficile ».



Nikki dit qu’elle a été submergée par les cris et qu’elle a jeté les chaussures de leur fils dedans Artemdans la direction de celui-ci, ce qui a fini par heurter sa jambe. Il a alors saisi Matéocourant à l’étage.

Alors qu’elle essayait d’entrer dans la pièce, Artem a ouvert la porte et l’a plaquée au sol à l’extérieur de la chambre de leur fils, s’emparant de sa chambre et la maintenant au sol pendant apparemment 30 secondes.

« Elle dit Artem puis je suis retourné dans Matéoet a fermé la porte – et elle dit qu’elle a de nouveau essayé de pousser la porte, puis il l’a ouverte et l’a poussée à travers le couloir jusqu’à la chambre du couple, la forçant à tomber par terre dans leur salle de bain. TMZ rapports. « Elle dit qu’il avait les mains sur sa poitrine, près de son sternum, en appuyant dessus – elle dit qu’elle avait l’impression d’étouffer – et elle dit qu’elle l’a attrapé par le cou pour tenter de le faire descendre. »

Elle a également détaillé un autre incident survenu l’année dernière.

Conformément à l’ordonnance d’interdiction, Artem n’est pas autorisé à contacter ou à se trouver à moins de 100 mètres de Nikkileur fils Matéoou leur maison. Il existe une exception pour « la visite ou l’échange de l’enfant lors de visites ordonnées par le tribunal ».

Une audience complète devrait avoir lieu le 21 octobre.

Cette nouvelle vient après Artem a été arrêtée pour un crime de violence domestique en août et après avoir demandé le divorce quelques semaines plus tard. Il a ensuite été révélé la semaine dernière qu’aucune accusation n’était portée contre Artem à ce moment.

Le lendemain, il a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré qu’il se concentrait sur son fils.