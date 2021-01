Sont Nikki Bella et Brie Bella sortir de la retraite?!

La Total Bellas Les stars viennent de donner une mise à jour majeure sur le retour possible sur le ring de la WWE pour lutter à nouveau après avoir pris congé ces dernières années. Le E! les stars ont partagé la nouvelle passionnante avec le superfan de la WWE Mario Lopez lors d’une apparition le vendredi 29 janvier sur Le spectacle Ellen DeGeneres (où il remplaçait pour Ellen Degeneres).

Nikki dit qu’il y a « certainement » une chance qu’ils reviennent, ajoutant: « Récemment, la WWE a fait son énorme annonce sur WrestleMania pour les trois prochaines années. Donc, quand j’ai entendu parler de Dallas 2022, Hollywood 2023, j’ai eu des frissons et je me suis dit: ‘Brie , nous ne sommes jamais allés chercher les Tag Titles. Ils étaient comme faits pour nous. Il y a donc une autre course pour les Bella Twins. Alors j’appelle peut-être à Dallas, WrestleMania. À un moment donné, nous reviendrons. «

Brie a rappelé la lutte Stéphanie McMahon à SummerSlam et voir comment ses trois enfants regardent leur mère comme un «super-héros».