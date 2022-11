Nikki Cross remporte le championnat 24/7, Mia Yim rejoint OC

L’événement phare de la WWE, Crown Jewel, a vu une action passionnante et quelques performances notables, mais le seul changement de titre significatif a été Iyo Sky et Dakota Kai récupérant les championnats féminins par équipe d’Asuka et Alexa Bliss.

Les superstars de la WWE sont revenues aux États-Unis depuis l’Arabie saoudite, et la promotion se concentre désormais sur la série Survivor: WarGames qui est prévue pour le 26 novembre. L’épisode de Monday Night RAW a repris les morceaux de Crown Jewel et a vu quelques séquelles de l’événement.

Voici tous les faits saillants des répliques de RAW de Crown Jewel et le début de la préparation du prochain grand spectacle de la WWE :

Tag Team Action : Riddle et New Day contre Usos et Solo Sikoa

Les Usos ont ouvert Raw avec Solo Sikoa à leurs côtés, mais dès que leur morceau s’est terminé, la foule a commencé à réclamer Sami Zayn. Ils se vantaient de leur victoire au joyau de la couronne avant que The New Day ne les confronte.

Ils ont discuté de leur rencontre imminente pour le championnat d’étiquettes vendredi et de la façon dont The New Day a l’intention de maintenir son record du plus long règne de titre en récupérant les titres. Jedusor les a finalement rejoints pour faire des blagues de stoner avant qu’un match à six ne soit organisé.

Jedusor, Xavier Woods et Kofi Kingston ont dominé les premières minutes avec des balises rapides et des manœuvres en double équipe. Sikoa a changé la donne pour son équipe. Chaque fois qu’il apparaissait que les visages de bébé pourraient reprendre le contrôle, l’exécuteur testamentaire de The Bloodline affirmait son autorité. Malgré les meilleurs efforts des six hommes, Sikoa a réussi à épingler Jedusor.

Match en simple : Baron Corbin contre Cédric Alexander

JBL a fait une autre apparition avant le match de Baron Corbin contre Cedric Alexander. L’ancien gendarme a pris le contrôle très immédiatement en poussant Alexander avec son avantage de puissance substantiel. Alors qu’Alexandre a réussi à faire de gros mouvements, Corbin a pu le rattraper avec The End of Days comme contre pour remporter la victoire.

Seth Rollins Promo, Mia Yim rejoint l’OC

Seth Rollins est entré sur le ring avec un grand sourire sur son visage. Le jour du jugement est arrivé et Finn Balor a déclaré qu’il en voulait toujours à Rollins pour l’avoir blessé lors de la toute première bataille de championnat mondial il y a quelques années, il voulait donc une chance au championnat des États-Unis.

L’OC est venu avant que The Visionary ne puisse accepter. Rollins a reculé hors du ring, permettant aux groupes belligérants de s’engager dans une impasse. Styles a déclaré que leur querelle n’était pas terminée, mais The OC a finalement trouvé quelqu’un pour s’occuper de Rhea Ripley. Alors qu’une mêlée a éclaté au bord du ring, Mia Yim a attaqué The Nightmare.

Match en simple : Otis contre Elias

Après avoir battu Chad Gable il y a deux semaines, Elias a eu l’opportunité d’affronter son partenaire cette semaine lorsqu’il a affronté Otis. Le match à succès a vu deux mastodontes de RAW s’affronter. Après leur premier corps à corps, le Dozer a poussé Elias dans le coin et a renversé le crooner avec un bloc d’épaule. Elias a tenté de soulever l’énorme homme pour un claquement corporel, mais ne l’a fait sortir qu’à un pouce du tapis.

Son deuxième essai a permis de soulever Otis, mais il était trop lourd à manipuler. Elias a reculé et a failli prendre l’épingle en conséquence. Gable a fourni une légère diversion, permettant à Otis de frapper le World’s Strongest Slam pour la broche.

Match en simple : Shelton Benjamin contre Austin Theory

Austin Theory était le suivant pour un match contre Shelton Benjamin, qui avait été programmé après une altercation dans les coulisses plus tôt dans la journée.

Le Gold Standard voulait donner une leçon de respect au joueur de 25 ans, alors il a dominé la première minute en gardant une longueur d’avance grâce à sa capacité technique. La théorie l’a jeté dans le tendeur du milieu pour prendre le contrôle. Theory a gagné en ratissant les yeux de son adversaire avant de frapper A-Town Down pour la victoire.

Match en simple : The Miz contre Johnny Gargano

Le Miz a diffusé une promo suggérant que Johnny Gargano a menti lors de sa grande interview révélatrice la semaine dernière. Il était furieux que son propre père ait fait confiance à Gargano au-dessus de lui. Johnny Wrestling est sorti et a reconnu avoir fait quelque chose de trompeur, mais pas de la manière que The Miz croit. Il a affirmé qu’un producteur hollywoodien avec qui The Miz avait récemment dîné était en fait un détective privé avec une caméra cachée. Il a montré le clip à tout le monde.

Gargano a commencé le combat en esquivant de nombreux coups avant de décrocher quelques-uns des siens, envoyant The A-Lister hors du ring pour récupérer.

Le concours est devenu de plus en plus compétitif au fur et à mesure. Ce qui a commencé comme un contre-échange ludique est devenu une guerre personnelle entre deux gars qui en sont venus à se mépriser. L’ancien champion du monde pouvait gagner en utilisant un objet qu’il avait découvert sous le ring comme arme pendant que l’arbitre était préoccupé. Dexter Lumis a agressé The Miz avec une chaise pendant qu’il faisait la fête, puis s’est précipité à travers la foule pour éviter la sécurité.

Événement principal : Nikki Cross contre Dana Brooke

Cross a eu une conversation dans les coulisses avec Damage CTRL qui a montré qu’ils étaient maintenant sur la même longueur d’onde avant qu’elle ne se rende sur le ring pour un combat pour les championnats 24/7 contre Dana Brooke. Les deux combattants s’affrontent en pleine nuit et s’annihilent. Mais Nikki était la grande favorite. Elle a non seulement remporté la victoire, mais a également remporté le championnat 24/7. Bayley, Sky et Kai avaient presque peur de monter la rampe avec elle. La nuit s’est terminée avec Cross debout.

