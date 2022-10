Nikki Cross Gatecrashes RAW Women’s Championship Bout

La WWE a diffusé un autre épisode passionnant de Monday Night RAW, rempli d’action à indice d’octane élevé et de beaucoup de drame. La promotion se prépare pour l’événement WWE Crown Jewel, qui se déroulera dans moins de deux semaines. De multiples rivalités se préparent, la dernière en date étant l’affrontement des deux poids lourds Brock Lesnar et Bobby Lashley.

Dans la nuit, Nikki Cross a saisi l’opportunité d’attaquer la championne féminine RAW Bianca Belair. JBL a dévoilé un Baron Corbin renommé, The Miz a éliminé Dexter Lumis avant leur match prévu et Damage CTRL a repris son objectif de gouverner Raw.

Voici les faits saillants et les résultats complets de WWE Monday Night RAW du 24 octobre:

Segment d’ouverture : Finn Balor affronte Karl Anderson

Finn Balor, Damien Priest, Dominik Mysterio et Rhea Ripley ont lancé Raw avec une publicité vantant leurs capacités. Ils se réjouissent beaucoup de la victoire de Dominik sur AJ Styles la semaine dernière.

AJ Styles, Karl Anderson et Doc Gallows les ont rapidement rejoints sur le ring. Dominik a été insulté par The Phenomenal One pour s’être comparé à Eddie Guerrero, disant qu’il ressemblait plus à James Ellsworth. Le tout a abouti à un match en tête-à-tête entre Anderson et Balor.

Machine Gun a commencé à viser la jambe de Balor, mais il n’a pas fallu longtemps au chef de Judgment Day pour faire son retour.

Dominik Mysterio est intervenu en marchant sur le tablier, ce qui a enragé AJ Styles. Cela a déclenché une agitation complète à l’extérieur du ring entre Judgment Day et The OC, et Rhea a été prise entre deux feux. Ripley a jeté Luke Gallows dans le poteau du ring avant de le lancer dans le sol du ring avec un fracas corporel fracassant. Pendant ce temps, à l’intérieur du ring, Anderson a tenté de retenir Bálor. La diversion de Dominik, d’autre part, a permis à Ripley de décrocher le coup de poing bas sur Anderson, permettant à Bálor d’obtenir le compte à trois.

Bagarre des anciens partenaires d’Awesome-Truth : The Miz vs R-Truth

Le Miz est arrivé pour aborder son combat avec Dexter Lumis. Johnny Gargano est venu informer The Miz qu’il est un menteur. Il a expliqué que Ciampa est blessé et non absent, comme le croyait The Miz. Il a déclaré que The A-Lister n’a besoin de révéler la vérité que si tout cela doit cesser. Pour une raison quelconque, cela a produit la R-vérité. Après une discussion qui n’a rien fait d’autre que de fournir quelques occasions de blagues faciles, les anciens coéquipiers d’Awesome Truth se sont affrontés dans une bataille en simple.

Le match était assez aller-retour. Au bout d’un moment, un inconnu voilé dans la foule a distrait le Miz. Lorsque la superstar paranoïaque a commencé à enquêter, R-Truth a saisi l’occasion et l’a épinglé.

Match en simple : Mustafa Ali contre Austin Theory

Austin Theory et Mustafa Ali se sont affrontés dans un match en simple, mais ils n’étaient pas seuls. Seth Rollins est venu assister au combat et a rejoint l’équipe de commentateurs. M. Money in the Bank a démontré sa domination en jetant Ali au sol. Ali a ensuite pu s’offusquer, mais Theory a repris le contrôle. La théorie a utilisé sa force pour lancer Ali, tandis qu’Ali a utilisé sa rapidité et sa vitesse pour répondre chaque fois que possible. Rollins a détourné l’attention d’Ali, permettant à Theory de le faire trébucher sur la corde supérieure et de frapper son finisseur pour la victoire.

Omos combat quatre lutteurs locaux

L’épisode de cette semaine comprenait un autre combat de squash pour Omos, bien que cette fois il ait affronté quatre adversaires locaux au lieu des deux habituels. Avant le match, MVP a interrogé les quatre gars et leur a demandé s’ils pensaient qu’ils avaient une chance contre Omos, étant donné la facilité avec laquelle il a fait sortir Strowman du ring. Inutile de dire qu’Omos a facilement battu les quatre gars pour gagner.

Match en simple : Chad Gable contre Elias

Elias et Chad Gable se sont rencontrés pour résoudre leurs désaccords après une rencontre dans les coulisses plus tôt dans la soirée. L’ancien olympien a pris le contrôle en battant le crooner, mais Elias a finalement réussi à renverser la situation grâce à son énorme avantage de puissance.

Après une action exténuante, Elias a réagi rapidement et a poussé un Otis en charge dans le poteau du ring à l’extérieur du ring. Il est immédiatement revenu dans le cercle carré et a conduit Chad Gable dans la toile pour gagner. L’Alpha Academy a lancé un assaut d’après-match 2 contre 1 contre Elias. Matt Riddle est ensuite intervenu pour égaliser les chances et les a anéanties avec un combo Bro to Sleep / Floating Bro.

Match en simple : Johnny Gargano contre Baron Corbin

Dans les coulisses, JBL et le baron Corbin sont tombés sur Johnny Gargano, et leur conversation a conduit l’ancien roi et l’ancien champion NXT à accepter un combat.

Pendant les premières minutes, Johnny Wrestling a utilisé sa vitesse pour garder une longueur d’avance sur Corbin, mais l’ancien boxeur des Golden Gloves l’a frappé avec une puissante main droite, l’envoyant tomber du tablier au sol.

Gargano a continué à prendre de l’ampleur en exécutant un certain nombre de techniques rapides, mais Corbin l’a attrapé en volant du tablier et l’a écrasé dans la table d’annonce. JBL a ensuite fait trébucher Gargano sur le tablier, permettant à Corbin de livrer End of Days pour la victoire.

Événement principal : Bianca Belair contre Bayley

Dakota Kai et Iyo Sky ont accompagné Bayley alors qu’elle entrait dans l’arène pour son combat contre Bianca Belair. Candice LeRae avait été attaquée plus tôt dans la nuit, laissant l’EST sans personne pour l’accompagner.

Pendant la majeure partie du match, les deux se sont battus à un rythme élevé. Belair a réussi à bombarder Bayley sur le dessus de la table lorsque Sky et Kai l’ont dégagée, avant de la claquer dans le poteau du ring et le tablier. Dakota Kai et IYO SKY ont été expulsés du ring pour ingérence.

Nikki Cross est apparue de nulle part et a sauté de la corde supérieure pour renverser SKY, Dakota et l’arbitre alors qu’ils discutaient de la décision à l’extérieur du ring. Cross est ensuite entré dans le cercle carré, a jeté Belair dans le tendeur et l’a conduite dans le tapis. Cela a permis à un Bayley épuisé de ramper et de vaincre le tenant du titre ! Cependant, avant que la poussière ne retombe, Cross réapparut et agressa violemment The Role Model, alors que Raw cessait d’émettre.

