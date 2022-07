Nikki Bella sur une grave blessure au football – Hollywood Life

“Le football était ma vie. Pendant 11 ans, j’ai joué au ballon de compétition et j’ai adoré ce que je faisais », Nikki Bella explique dans cet aperçu EXCLUSIF de Les jumelles bella épisode de Biographie : Légendes de la WWE.

Avant de devenir l’une des figures les plus reconnaissables de la WWE, Nikki “rêvait de faire partie de l’équipe féminine de la Coupe du monde”. Nikki avait à cœur une longue carrière dans le football.

“Je suis sur le point de signer avec l’Arizona State University, et j’ai toutes ces autres offres de tout le pays”, poursuit Nikki. «Je vais avoir une place sur l’Arizona Heatwave en jouant dans la ligue professionnelle féminine. Je fais mon chemin pour réaliser ce rêve d’être un jour dans l’équipe de la Coupe du monde. C’est comme ça que je le vois, non ?”

Malheureusement, une carrière de footballeur n’était pas censée l’être. Lors d’un match pour la troisième place avec son équipe de lycée, Nikki est entrée en collision avec un joueur adverse. Ils frappent « tibia contre tibia » et le tibia de Nikki « se brise en deux ».

La blessure a mis fin à son avenir avec le football. “La rupture était tellement mauvaise que c’était comme, ‘Désolé, nous ne savons pas comment tu vas guérir'”, révèle Nikki. «Les bourses ne sont pas sur la table. Nous ne pouvions pas payer l’université. Tout ce pour quoi j’ai travaillé pendant 11 ans d’affilée, ce qui allait me faire sortir de l’Arizona, de ma maison, était tout simplement parti. C’était comme si tout s’était effondré.

Cet épisode de Biographie : Légendes de la WWE, diffusé le 24 juillet, raconte le parcours de Brie et Nikki, de serveuses à superstars de la WWE et icônes de la culture pop. Le succès dans le sport a permis aux Bellas de traverser une enfance difficile et les a aidés à survivre à des traumatismes personnels. Cet esprit de compétition les a conduits à une carrière révolutionnaire dans la lutte, remportant le championnat des Divas et satisfaisant leur Bella Army avec leurs émissions de téléréalité à succès. Les Twins continuent de donner des coups de pied en tant que mères, entrepreneurs et membres du Temple de la renommée de la WWE.

Biographie : Légendes de la WWE la saison 2 a été créée le 10 juillet. Les légendes présentées cette saison incluent également The Undertaker, Goldberg, The Bella Twins, Lex Luger, Edge, Kurt Angle, Rey Mysterio et D-Generation X. Biographie : Légendes de la WWE diffusé le dimanche à 20 h HE / PT sur A&E Network.