Nikki Bella porte une robe de mariée John Cena et Artem la soutient – ​​Hollywood Life

Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Nikki Bella et Artem Chigvintsev n’ont que quatre semaines pour planifier leur mariage dans leur spécial mariage en quatre parties, Nikki Bella dit que oui. La première partie a été diffusée le 26 janvier et mettait en vedette Nikki prenant la décision de se marier dans seulement quatre semaines après deux ans et demi de fiançailles. “En tant qu’artistes, nous n’avons aucune idée de la date du prochain concert [is going to come]”, a expliqué Nikki. «Mais nous savons quoi qu’il arrive, les quatre prochaines semaines, nous avons congé. Je dis que nous le faisons avant Danser avec les étoiles [begins]. Il se passe tellement de choses. Pourquoi ne pas faire de notre famille une famille officiellement ? Artem était à bord.

Avec toute la planification qui devait avoir lieu en quatre semaines, Nikki était “en avance sur le jeu” sur un aspect : sa robe de mariée. Avant de se réunir avec Artem, Nikki était fiancée à Jean Cena, et ils étaient censés se marier au printemps 2018. Nikki lui avait déjà acheté “deux robes de rêve” à l’époque, mais ne l’avait jamais fait dans l’allée. Elle a dit à sa sœur, Brie-Bella, qu’elle voulait porter l’une des robes lorsqu’elle a épousé Artem. “J’ai l’impression que lorsque vous avez ces magnifiques robes qui coûtent si cher et qui sont mes robes de rêve… pourquoi ne les porterais-je pas?” dit Nikki.

Brie n’était pas tout à fait d’accord tout de suite, mais quand Nikki a essayé la robe, elle n’a pas pu s’empêcher d’admettre à quel point c’était incroyable. “Je n’arrêtais pas de me dire que c’était un peu bizarre que ce soit ta première robe de mariée, mais maintenant je la vois sur toi et c’était juste fait pour toi et qui tu es”, a admis Brie. Nikki a ajouté : “Mettre cette robe… j’en suis obsédée. C’est juste moi. Il a ce charme européen que j’aime toujours autant. C’est juste.

Nikki avait déjà ouvert à Mariées magazine sur sa décision de porter cette robe. “J’ai acheté ces robes pour moi”, a insisté Nikki. “Les gens vont essayer de vous faire penser différemment et dire, ‘Oh, mais c’était pour cette personne et ce mariage.’ Mais après avoir fait ce voyage, ce que j’ai réalisé était… non. Je n’ai pas acheté ces robes pour cette personne. Oui, ça allait être pour cet événement, mais cet événement ne s’est pas produit. Donc, mon conseil à tous ceux qui ont déjà leur robe et qui sont dans la même situation est : si cette robe est quelque chose que vous aimez, portez-la. Si vous ne le faites pas, vous y penserez toujours. Vous y êtes attaché. Faites ce qui vous rend heureux.”

Au fil de l’épisode, de nombreux projets de rêve de Nikki et Artem pour leur mariage à Napa ont commencé à échouer. Au milieu de tout cela, Nikki a également dû parler à Artem de ses projets vestimentaires. Heureusement, il n’a pas été déconcerté. “C’est la dernière chose à laquelle je pense”, a déclaré Artem à Nikki. « Si vous en êtes satisfait, vous en êtes satisfait. Si c’est la robe que tu veux porter, tu portes la robe que tu veux porter.

Pour Artem, le plus gros problème était que ses parents ne pourraient peut-être pas assister au mariage. La famille d’Artem vit en Russie, et avec la guerre en Ukraine, il leur serait “impossible” de se rendre aux États-Unis pour le mariage. “Mes parents ont vécu leur vie pour mon frère et moi”, a déclaré Artem, étouffant ses larmes. « Et tu es censé grandir et prendre soin d’eux et je me sens tellement impuissant dans ce sens. Je ne peux même plus leur envoyer d’argent.

La situation a conduit Nikki et Artem à changer tous leurs plans et à décider d’un mariage à Paris. “Depuis que j’ai grandi, j’ai toujours été accro à la phrase” Enfuis-toi à Paris avec moi “”, a expliqué Nikki. “J’ai toujours pensé que j’utiliserais ça avec un mec. Je pense que j’ai finalement réalisé que c’était peut-être lié à mon mariage et que j’avais juste besoin que mon fiancé s’enfuie à Paris avec moi et se marie. Donnez-moi Paris et je lui donnerai ses parents et c’est tout ce dont nous avons besoin. Nikki Bella dit que oui continue le 2 février.

