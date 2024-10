Nikki Bella (Garcia) dépose une ordonnance de non-communication contre son ex-mari Artem Chingvintsev

Il a été rapporté le 29 août 2024 qu’Artem Chingvintsev, le mari de l’ancienne star de la WWE Nikki Garcia alias Nikki Bella, avait été arrêté pour crime de violence domestique (battements). Il a été révélé plus tard que Nikki avait demandé la garde légale et physique de leur fils Matteo dans les documents de divorce, puis le procureur du comté de Napa a refusé de porter plainte contre Artem.

Dans une mise à jour sur la situation, TMZ.com rapporte que Nikki a déposé lundi une ordonnance de non-communication contre Artem et qu’elle a été signée par un juge. Le juge a interdit à Artem de la contacter ou de s’approcher à moins de 100 mètres d’elle, de leur fils, de leur domicile, etc., la seule exception étant la visite ou l’échange de l’enfant lors de visites ordonnées par le tribunal.

Dans une déclaration sous serment, Nikki a affirmé qu’Artem « m’a plaqué à plusieurs reprises et m’a plaqué au sol alors que notre enfant était présent ». TMZ a décrit ce qui a été déclaré par Nikki…

« Elle dit que depuis qu’Artem a été coupé de « Danse avec les stars », il est devenu « de plus en plus en colère, il m’a critiqué et a crié ». Elle a dit qu’ils avaient eu des discussions sur son besoin de contrôler sa colère, ajoutant que le matin de l’incident, Artem s’en était pris à Nikki sur la façon dont le muffin anglais de leur fils de 4 ans devrait être grillé, criant qu’elle avait fait de leur fils un « difficile ». mangeur. Nikki dit qu’elle a été tellement bouleversée par les cris d’Artem qu’elle a jeté les chaussures 7 de Matteo vers Artem. Elle dit que les chaussures lui ont heurté la jambe, mais qu’elles étaient si légères qu’elles n’auraient pas pu le blesser. Elle dit qu’Artem a attrapé Matteo et a couru avec lui à l’étage, tandis que le garçon criait : « Maman ! Maman ! » Elle dit qu’en essayant d’entrer dans la pièce, Artem a ouvert la porte et l’a plaquée au sol devant la chambre de Matteo. Elle dit qu’il lui a attrapé les bras et l’a maintenue au sol pendant ce qui lui a semblé 30 secondes.

Un représentant de Nikki a déclaré ce qui suit…

« En raison de l’incident qui a conduit à l’arrestation d’Artem le 29 août 2024, Nikki a décidé de demander une ordonnance temporaire d’interdiction de violence domestique pour se protéger et protéger son fils. Bien que Nikki ait demandé au procureur du district de Napa de ne pas porter plainte contre Artem car elle ne voulait pas qu’il aille en prison, il doit quand même être tenu responsable de ses actes, et Nikki et son fils doivent être protégés. La priorité numéro un de Nikki a toujours été le bien-être de son fils. Elle est reconnaissante pour tout l’amour et le soutien qu’elle a reçu et continue de demander le respect de l’intimité pour elle et sa famille pendant cette période difficile.