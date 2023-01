Nikki Bella explique pourquoi elle a porté la robe de mariée John Cena pour se marier avec Artem Chigvintsev

Nikki Bella a récemment expliqué pourquoi elle avait décidé de porter une robe de mariée qu’elle avait achetée alors qu’elle était fiancée à John Cena lorsqu’elle a épousé Artem Chigvintsev l’été dernier.

“J’ai fait des allers-retours avec cette décision”, a déclaré Bella, 39 ans, à Us Weekly. “Pour moi, c’est [reflects] comment je me tiens en tant que femme forte, je me disais ‘Attends, pourquoi ne devrais-je pas porter ce que j’aime ? A cause de mon passé ? Cela n’avait tout simplement pas de sens pour moi.”

La star de la WWE a déclaré qu’elle avait “le moment” avec la robe lorsqu’elle l’avait achetée avant de rencontrer Chigvintsev : “C’était quelque chose dont je rêvais.”

Elle a dit qu’elle ne le porterait pas seulement si son fiancé avait un problème avec.

NIKKI BELLA RÉVÈLE QU’ELLE ” DÉTESTE ” LE FIANÇAILLE ARTEM CHIGVINTSEV

“Il considère cela comme une simple chose matérielle”, a déclaré la star de télé-réalité de “Nikki Bella dit que oui”, ajoutant que Chigvintsev était “cool à ce sujet”.

“Cela ne m’a pas dérangé du tout”, a déclaré le pro de “Danse avec les stars”. “Je ne pensais pas que ce serait si grave que les gens réagissent comme j’ai réagi … je pense [if there’s] un problème avec ça, ils apportent une autre énergie dans notre bonheur.”

Selon le point de vente, Nikki avait quatre looks différents pour la journée spéciale, mais on ne sait pas immédiatement lequel provenait de sa relation avec Cena.

Le couple s’est rencontré lorsque Bella était candidate à “Dancing with the Stars” en 2017, mais elle était avec Cena à l’époque.

Bella et Cena se sont fiancés la même année mais ont rompu en 2018 parce qu’ils voulaient des choses différentes, notamment que Cena n’était pas intéressée à avoir des enfants. Bella a donné naissance à son premier fils, Matteo, avec Chigvintsev en 2020.

Cena a épousé Shay Shariatzadeh en 2020.

Un représentant de Bella n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.