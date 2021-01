Maintenant qu’ils sont ensemble depuis quelques années, Nikki a déclaré qu’elle comprenait «quand il est vraiment stressé, il ne réalise pas son ton».

«Nous sommes actuellement en thérapie pour cela», a-t-elle révélé. «Je me souviens, comme, parfois même pendant les répétitions générales, je me disais: ‘Est-il en colère contre moi? Ça me ferait me sentir vraiment mal. Et ce serait juste son ton. «

Kaitlyn était certainement soulagée d’entendre cela. « Je suis contente parce que j’étais comme, peut-être qu’il ne m’aimait pas du tout en tant que personne », a-t-elle déclaré. «Parce que j’ai entendu dire que tous les danseurs sont comme ça – très stricts, c’est un peu comme ça qu’ils ont grandi dans leur monde de danse, c’est comme ça qu’on leur a appris – et Artem m’a même dit: ‘Je ne veux pas utiliser La Russie comme excuse, mais je suis russe. « »