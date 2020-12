Doublez le plaisir festif en famille.

Brie Bella et Nikki Bella se préparent à célébrer les fêtes de fin d’année 2020, et puisque cette année marque le premier Noël et le nouvel an de leurs bébés garçons, ils prévoient de tout mettre en œuvre, même si ce n’est qu’eux, leurs enfants, Daniel Bryan et Artem Chigvintsev en attendant.

Comme Total Bellas les fans le savent sûrement, Nikki et son fiancé Artem ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon nommé Matteo Chigvintsev, de retour le 31 juillet. Un jour plus tard, Brie a donné naissance à elle et à son mari (né Bryan Danielson) deuxième gamin, Buddy Danielson, faisant 3 ans Birdie Danielson une grande soeur.

Qu’il suffise de dire que ce fut une année monumentale pour les Bella Twins et leurs projets de vacances – qu’ils ont détaillés dans l’épisode du mercredi 16 décembre de Le podcast Bellas– refléter définitivement cela.

«Les gens nous ont demandé: ‘Que vas-tu faire pour les vacances?’ et vous savez ce que nous avons dit? » Brie a commencé. « Nous allons le faire grand. »