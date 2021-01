Artem a même proposé d’arrêter DWTS, mais quand Nikki a dit qu’elle ne voulait pas de ça, il a décidé de se rendre à Napa pour avoir une conversation assis.

Là, Nikki s’est finalement ouverte.

«Je pense qu’il est difficile pour les hommes de vraiment comprendre le post-partum», a-t-elle commencé. «Notre corps subit tant de changements à l’intérieur et à l’extérieur et la bataille à laquelle nous sommes confrontés mentalement en tant que mamans – en tant que nouvelle maman – comprendre cela … Je vais être honnête, j’ai commencé à me sentir super invisible. Surtout quand, comme, évidemment mon corps – je dois me regarder nue dans le miroir. C’est dur. «

Nikki a poursuivi: « Et je dois te regarder à la télé et voir des trucs sur les réseaux sociaux, et on dirait que tu sembles si heureuse. C’est un peu f – ks avec la tête un peu, comme: ‘Oh, rien que je ne pourrais faire faire en sorte que cette personne se sente ainsi, alors peut-être que je ne rends pas Artem heureux. Peut-être que ce n’est pas la bonne relation. Peut-être qu’il est censé être avec quelqu’un d’autre. Puis je suis aussi devenu super seul. Je suis juste tombé et suis tombé dans un endroit très sombre.