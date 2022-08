Nikki Bella épouse le pro de “Danse avec les stars” Artem Chigvintsev

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Nikki Bella et le pro de “Danse avec les stars” Artem Chigvintsev sont officiellement mariés.

Le couple s’est marié à Paris ce week-end à Paris, en France. La star de “Total Bellas” a partagé la nouvelle sur son Instagram page lundi.

Elle a légendé une photo d’elle qui montrait leurs alliances, “Nous avons dit que oui, j’ai hâte de partager tout le voyage”, ajoutant également que le mariage sera présenté dans un E! spécial intitulé “Nikki Bella dit que je fais.”

La cérémonie de mariage comprenait des invités notables tels que l’ami de Chigvintsev et collègue pro “DWTS” Gleb Savchenko, ainsi qu’Emma Slater.

Quelques jours avant la journée spéciale, le couple s’est rendu sur leurs comptes Instagram pour taquiner qu’ils voyageaient à l’étranger pour “quelque chose de spécial”.

NIKKI BELLA RÉVÈLE QU’ELLE « DÉTESTE » LE FIANCÉ ARTEM CHIGVINTSEV

“Explorer Paris avec celui-ci”, a écrit Bella sur l’histoire Instagram, avec le texte recouvrant une photo d’elle et de Chigvintsev au dîner.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le couple s’est rencontré en 2017 alors qu’ils étaient associés à la saison 25 de la populaire émission de concours de danse. À l’époque, Bella était fiancée à John Cena, mais le couple a finalement annulé leurs fiançailles en 2018.

En mars 2019, Bella et Chigvintsev ont officialisé leur relation sur Instagram et se sont fiancés en novembre pendant que le couple passait ses vacances à Paris.

En 2020, le couple a accueilli un petit garçon, Matteo Artemovich, leur premier enfant ensemble.

L’ancienne star de la WWE a précédemment parlé franchement de ses problèmes de dépression post-partum, ajoutant même qu’elle “détestait” Chigvintsev.

“Il est comme, ‘Parfois, j’avais l’impression que tu commençais à me détester.’ Il est comme, ‘Tu pourrais être méchant.’ Et je ne vais pas mentir, j’ai eu des moments de méchanceté”, a admis Bella sur son podcast, “Les Bellas”, en octobre 2020. “Je me sentais mal pour Artem parce que ça le faisait se sentir mal, et puis il est comme, “J’aurais aimé que tu viennes me voir plus tôt””, a-t-elle révélé. “Il était tellement triste que je ressente toutes ces choses et je ne lui ai jamais dit.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS