Apparemment, l’intérieur de la maison était misérable. Nikki a acheté la maison sans être vue et a expliqué que la liste en ligne «couvrait beaucoup de meubles mis en scène». Comme Brie l’a rappelé, « littéralement, nous sommes entrés dans chaque pièce et elle était comme, ‘Ew, ew, ew, ew.' »

« J’ai de la chance de pouvoir la rénover, mais quand vous avez un enfant de 3 mois et que vous venez de vendre votre autre maison, et qu’Artem vient de vendre sa maison ici à LA, je me dis: ‘Oh mon Dieu, j’ai être dans une location », a exprimé la star de télé-réalité. « Et vous connaissez la construction, vous ne savez jamais combien de temps cela va prendre. Mais tout l’intérieur doit être complètement vidé. Tout. »

Brie a également acheté sa nouvelle maison virtuellement, mais heureusement, « La mienne était vraiment bonne », a-t-elle déclaré, avec Nikki ajoutant: « Et c’était presque le même prix! »