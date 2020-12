Nikki Bella a un message pour ses camarades.

le Total Bellas La star a été honnête sur sa lutte contre la dépression post-partum après avoir accueilli son fils Matteo avec fiancé Artem Chigvintsev le 31 juillet – révélant même qu’elle avait eu «une dépression massive» des semaines après l’accouchement – et le mardi 22 décembre épisode de Ashley Grahamde Jolie grosse affaire podcast, Nikki a clairement indiqué qu’elle souhaitait rester ainsi: ouverte et honnête.

«Ce que j’ai réalisé, c’est qu’en tant que mamans, nous n’en parlons pas assez parce que je pense que nous avons l’impression que tout le monde pense automatiquement que nous détestons notre bébé si nous disons que nous avons une dépression post-partum, ce qui n’est pas du tout ça» Nikki a expliqué aux côtés de sa sœur jumelle identique Brie Bella. « C’est totalement la bataille en vous-même, au sein de votre partenaire [or] ma moitié. Surtout, je pense, pour les femmes de carrière. «

L’ancienne star de la WWE a poursuivi: « Nous partons de ces grandes carrières et ensuite nous sommes ici. Et puis je me regarde dans le miroir et puis je pense que nous, sous les projecteurs, nous avons tellement de pression sur nous pour revenir. là où nous étions en peu de temps. «

Ah, « le snapback », comme Ashley l’a décrit. « Ce sont des taureaux – t. »