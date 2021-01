Nous sommes à quelques jours du moment Total Bellas fan a attendu toute la saison: l’arrivée de Buddy Danielson et Matteo Chigvintsev.

Nikki Bella est en route pour l’hôpital dans cet aperçu de ce qui sera sûrement un épisode émotionnel, et même si elle commence à éprouver des douleurs d’accouchement, c’est son fiancé Artem Chigvintsev qui ressent vraiment la pression.

« Ce qui m’inquiète le plus, c’est que tu as un certain attachement à ça, tu sais? » dit-il à Nikki dans le clip ci-dessus. « Genre, je n’ai pas le même attachement parce que ce n’est pas en moi depuis neuf mois. »

La future maman ne tarde pas à rassurer Artem sur le fait qu’il va être « un papa incroyable », mais cela ne l’empêche pas de continuer à s’inquiéter de tout.

«Honnêtement, je me moque moi-même», admet le danseur professionnel dans un confessionnal. « Je suis assis dans la voiture en pensant: ‘Ça y est.' »