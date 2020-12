Revue nationale

Warnock compare Netanyahu au ségrégationniste du Sud et met en garde Israël menacé d’« apartheid »

Alors que le candidat démocrate au Sénat Raphael Warnock tente d’assurer aux Juifs qu’il est un ami, une nouvelle vidéo a fait surface du prédicateur baptiste de Géorgie reliant à nouveau Israël à l’apartheid.Dans la vidéo, prétendument tirée d’un sermon du dimanche des Rameaux en 2015, Warnock a également comparé le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahu à l’ancien gouverneur ségrégationniste de l’Alabama George Wallace.Warnock a fait ces déclarations peu de temps après les élections israéliennes de 2015, remportées par le Likud de Netanyahu. Le dernier jour de la campagne, Netanyahu a annoncé son opposition à une solution à deux États entre Israël et la Palestine, revenant sur son soutien précédent. Dans son sermon, Warnock a décrit la région israélienne et palestinienne comme «une terre de violence, d’effusion de sang et d’occupation, »Et a déclaré avoir entendu« un politicien très intelligent se présentant à la réélection en tant que Premier ministre annoncer soudainement «Pas de solution à deux États» », a-t-il dit.« Cela revient à dire: «l’occupation aujourd’hui, l’occupation demain, l’occupation pour toujours» ». Warnock a dit, utilisant un phrasé reflétant l’appel raciste de Wallace en 1963 pour «la ségrégation maintenant, la ségrégation demain, la ségrégation pour toujours».> Au cours de son sermon du dimanche des Rameaux 2015, Dem. Raphael Warnock a explicitement qualifié Israël d’État «d’apartheid», le décrivant comme «une terre de violence, d’effusion de sang et d’occupation» et il a qualifié les dirigeants israéliens de «politiciens intelligents» et les a accusés d’être «racistes et vicieux». pic.twitter.com/jfdkOUzung>> – Caleb Hull (@CalebJHull) 10 décembre 2020Warnock exhorte ses paroissiens à tenir compte de la démographie du Moyen-Orient. Il y a plus d’Arabes dans la région que de juifs, a-t-il dit. Sans une solution à deux États, les Juifs de la région auraient besoin de politiques antidémocratiques de type apartheid, ou risqueraient d’être submergés aux urnes. «L’État sera soit juif, soit une démocratie», a-t-il dit. «Cela ne peut pas être les deux si vous n’avez pas d’État palestinien. Il faudrait avoir un apartheid en Israël qui refuse aux autres citoyens, sœurs et frères, la citoyenneté. »Warnock a également pris pour cible une déclaration que Netanyahu a faite avant le vote lorsqu’il a averti que son gouvernement de droite était en danger, et a exhorté ses partisans à voter parce que «les électeurs arabes se dirigent en masse vers les bureaux de vote». Warnock a décrit la déclaration de Netanyahu comme «une sorte de langage raciste et vicieux». Warnock est l’un des deux démocrates de Géorgie qui tentent de vaincre les républicains sortants lors du second tour des élections de janvier. Si les deux gagnent, les démocrates prendront le contrôle du Sénat. Ce n’était pas la première fois que les déclarations passées de Warnock sur Israël revenaient le hanter. L’année dernière, Warnock faisait partie d’un groupe de chefs d’églises afro-américains qui ont visité le Moyen-Orient et ont publié une déclaration accusant Israël de s’engager dans des tactiques similaires à celles utilisées auparavant par l’Afrique du Sud de l’apartheid et l’Allemagne de l’Est communiste – «des modèles qui semblent avoir été emprunté et perfectionné à d’autres régimes répressifs précédents. »Dans un sermon de 2018, après qu’un terroriste du Hamas a pris d’assaut la frontière israélienne, Warnock a accusé le gouvernement israélien d’abattre« des sœurs et frères palestiniens non armés comme des oiseaux de proie … ». En tant que candidat au Sénat, Warnock a tenté de revenir sur ses allégations d’apartheid, et a publié un document de position affirmant qu’il est un« ami d’Israël ».« Je me tiendrai aux côtés d’Israël et du peuple juif pour protéger leurs intérêts. pour la dignité humaine du peuple palestinien et sa position dans le monde, promouvoir la paix et veiller à ce que les États-Unis restent économiquement forts, sûrs et sécurisés.