La semaine dernière, lors de l’événement Spring Loaded, Apple a élargi son portefeuille d’appareils alimentés par M1 avec les nouveaux iPad Pro et les nouveaux iMac. Le prochain événement majeur est la WWDC, qui commence le 7 juin, et devrait apporter des modèles de MacBook Pro plus grands (14 « et 16 »). Plus important que leur taille sera leur cerveau.

Nikkei rapporte qu’Apple et TSMC commenceront la production de masse du chipset Apple M2 (ou peut-être qu’il s’appellera M1X). Cela signifie que les premiers appareils pourraient être expédiés dès juillet – environ un mois après la WWDC.

Fait intéressant, la publication rapporte que le M2 sera fabriqué en utilisant le nouveau processus N5P. Les puces M1 actuelles sont basées sur le processus N5, qui, selon les chiffres officiels de TSMC, offre une amélioration de la vitesse de 15% et une réduction de puissance de 30% par rapport à l’ancien processus N7 (7 nm). N5P améliore cela à 20% et 40%, respectivement, par rapport à N7.

Le M2 devrait ajouter plus de cœurs CPU et GPU, probablement quelques cœurs NPU également. Les puces M1 actuelles ont 4 gros cœurs de processeur (et 4 petits) plus 7 ou 8 cœurs de processeur graphique. Le processus le plus efficace sera une aubaine pour la puce plus grosse et plus puissante.

Les ordinateurs alimentés par M1 ont revitalisé l’activité informatique d’Apple. Selon les données de IDC, Apple a expédié 6,69 millions de Mac entre janvier et mars, soit plus du double de ce qu’elle a géré au cours de la même période l’année dernière. Et 2020 a déjà été une année forte avec 23 millions de Mac expédiés sur les douze mois, en hausse de 29,1% par rapport à l’année précédente.

